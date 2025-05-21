Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT

Президент США Дональд Трамп у нещодавній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським сказав йому, що Україна та росія повинні самі вирішити, як повинна завершитися війна.

Про це пише New York Times, покликаючись на власні джерела.

Як зазначає видання, тепер Трамп зайняв нову позицію щодо питання врегулювання російсько-української війни - він вважає, що це «не його проблема».

Окрім цього, співрозмовники видання стверджують, що Трамп по суті відмовився від власних намірів ввести санкції проти росії, якщо москва не піде на припинення вогню.

Це, як вказує New York Times, свідчить не лише про відсутність тиску на росію з боку США, а й на розкол між країнами-членами НАТО.

Раніше видання Axios також повідомляло, що Трамп розповів Зеленському, що той попросив главу рф володимира путіна представити реалістичні умови для припинення вогню - «щось, із чим люди можуть погодитися».

Після цього, як зазначало видання, у Зеленського та європейських лідерів, які також брали участь у дзвінку, запанувала «здивована тиша».

Розмови Трампа із Зеленським та путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським та главою рф володимиром путіним.

Трамп назвав «дуже хорошою» розмову з путіним, заявивши, що росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню й завершення війни.

Водночас путін назвав розмову з Трампом «дуже змістовною та вельми відвертою і загалом корисною». Глава рф стверджує, що москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Зеленський після розмови заявив, що Трамп вважає найважливішим - щоб Україна та росія почали прямі перемовини. Також президент США очікує, що російська сторона буде давати «відповідні сигнали, як вона бачить припинення вогню та наступні кроки», пояснив Зеленський.