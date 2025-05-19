Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто

Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн од., що на 3,1% більше, ніж торік.

Про це повідомляє у Телеграмі «Укравтопром» з посиланням на Focus2move, передає Укрінформ.

Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто. За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, до десятки країн за обсягами продажів увійшли:

США - 3,9 млн од. (-2,7%);

Японія - 1,24 млн од. (+13,8%);

Індія - 1,18 млн од. (+2,2%)

Велика Британія - 668,5 тис. од. (-1,5%);

Німеччина - 662, 5 тис. од. (-4,4%);

Бразилія - 532,7 тис. од. (+8,2%);

Італія - 496,2 тис. од. (-2%);

Канада - 430,4 тис. од. (+6,3%);

Франція - 407,3 тис. од. (-8,1%).