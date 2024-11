Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої

Microsoft продовжує розвивати хмарний геймінг і надає користувачам екосистеми Xbox можливість запускати ігри зі своєї бібліотеки практично на будь-якому пристрої.

Тепер передплатники Game Pass Ultimate можуть стрімити на Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, гарнітури Meta Quest, а також на інші пристрої з підтримкою браузера (PC, смартфони та планшети).

Для цього необхідно, щоб гра була куплена на PC або Xbox, а її присутність у каталозі Game Pass не враховується. Поки ця можливість проходить бета-тестування і поширюється лише на 50 ігор.

Список ігор, доступних для стримінгу

Animal Well

Assassin's Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur's Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Міст духів

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmophobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy's The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

У деяких регіонах, зокрема і в Україні, ця послуга наразі недоступна, але це не означає, що вона не з'явиться в майбутньому.