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Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої

22:39 21.11.2024 |

Новини IT

Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої

 

Microsoft продовжує розвивати хмарний геймінг і надає користувачам екосистеми Xbox можливість запускати ігри зі своєї бібліотеки практично на будь-якому пристрої.

Що відомо

Тепер передплатники Game Pass Ultimate можуть стрімити на Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, гарнітури Meta Quest, а також на інші пристрої з підтримкою браузера (PC, смартфони та планшети).

Для цього необхідно, щоб гра була куплена на PC або Xbox, а її присутність у каталозі Game Pass не враховується. Поки ця можливість проходить бета-тестування і поширюється лише на 50 ігор.

Список ігор, доступних для стримінгу

Animal Well
Assassin's Creed Mirage
Avatar: Frontiers of Pandora
Balatro
Baldur's Gate 3
Banishers: Ghosts of New Eden
Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
The Casting of Frank Stone
Cyberpunk 2077
Dragon Quest III HD-2D Remake Dragon Quest III HD-2D Remake
Dredge
Dying Light 2 Stay Human
Farming Simulator 25
Fear the Spotlight
Final Fantasy XIV Online
Final Fantasy
Final Fantasy II
Final Fantasy III
Final Fantasy IV
Final Fantasy V
Final Fantasy VI
Hades
Harry Potter: Quidditch Champions
High On Life
Hitman World of Assassination
Hogwarts Legacy
House Flipper 2
Kena: Міст духів
Lego Harry Potter Collection
Life is Strange: Double Exposure
Metro Exodus
Mortal Kombat 1
NBA 2K25
PGA Tour 2K23
Phasmophobia
Prince of Persia: The Lost Crown
Rust Console Edition
7 Days to Die
Star Wars Outlaws
Stray
The Crew Motorfest
The Outlast Trials
The Plucky Squire
The Witcher 3: Wild Hunt
Tom Clancy's The Division 2
TopSpin 2K25
Undertale
Visions of Mana
Warhammer 40,000: Space Marine 2
WWE 2K24

У деяких регіонах, зокрема і в Україні, ця послуга наразі недоступна, але це не означає, що вона не з'явиться в майбутньому.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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