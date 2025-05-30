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Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA
17:23 30.05.2025 |
Український виробник бронетехніки УкрАрмоТех відправив першу партію броньованих авто UAT-TISA, виготовлену на замовлення Сил оборони України. Про це йдеться в повідомленні компанії.
За твердженням виробника, це легке, мобільне та захищене авто. Воно підходить для перевезення вантажів, мобільних груп і розвідувальних місій.
"UAT-TISA створено на базі посиленого шасі TOYOTA LC79, має перший рівень захисту за стандартом NATO AEP STANAG 4569", - уточнили в УкрАрмоТех.
Броньоване авто оснащено поворотним кріпленням для кулемета із захисним екраном. За інформацією компанії, UAT-TISA пройшла комплексні випробування, кодифікована в Україні та отримала інвентаризаційний номер НАТО (NSN).
Як відомо, УкрАрмоТех представив броньоване авто UAT-TISA на IDEX-25 у лютому 2025 року. Компанія також повідомляла, що повна вага з корисним навантаженням становить 5,5 тонн. Авто йде по трасі зі швидкістю 130 км/год.
За інформацію виробника, конструкція броньованих дверей, що відкриваються у протилежних напрямках, додатково захищає оборонців у момент виходу з машини, а спеціальний підбій всередині капсули - від уламків.
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