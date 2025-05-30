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АНАЛІТИКА

Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA

Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA

 

Український виробник бронетехніки УкрАрмоТех відправив першу партію броньованих авто UAT-TISA, виготовлену на замовлення Сил оборони України. Про це йдеться в повідомленні компанії.

За твердженням виробника, це легке, мобільне та захищене авто. Воно підходить для перевезення вантажів, мобільних груп і розвідувальних місій.

Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA

 

"UAT-TISA створено на базі посиленого шасі TOYOTA LC79, має перший рівень захисту за стандартом NATO AEP STANAG 4569", - уточнили в УкрАрмоТех.

Броньоване авто оснащено поворотним кріпленням для кулемета із захисним екраном. За інформацією компанії, UAT-TISA пройшла комплексні випробування, кодифікована в Україні та отримала інвентаризаційний номер НАТО (NSN).

Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA

 

Як відомо, УкрАрмоТех представив броньоване авто UAT-TISA на IDEX-25 у лютому 2025 року. Компанія також повідомляла, що повна вага з корисним навантаженням становить 5,5 тонн. Авто йде по трасі зі швидкістю 130 км/год.

За інформацію виробника, конструкція броньованих дверей, що відкриваються у протилежних напрямках, додатково захищає оборонців у момент виходу з машини, а спеціальний підбій всередині капсули - від уламків.

Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA
За матеріалами: mezha.media
 

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