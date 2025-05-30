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АНАЛІТИКА

Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4

15:52 30.05.2025 |

Новини IT

Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4

 

Nvidia продовжує розширювати список платформ, на яких доступний її хмарний ігровий сервіс GeForce NOW і випустила відповідний застосунок для Steam Deck.

Користувачі портативної консолі від Valve тепер можуть перейти на офіційний сайт і завантажити GeForce NOW, після чого (за наявності платної підписки) їм відкриється каталог із понад 2200 ігор з усіх популярних сервісів, включно зі Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net і Xbox. Крім того, підтримується і бібліотека PC Game Pass з більш ніж 180 іграми.

Передплатники GeForce NOW Ultimate зможуть стрімити ігри з роздільною здатністю до 4K при 60 fps і отримають доступ до функцій DLSS 4, Reflex, HDR10 і трасування променів.

Nvidia підкреслює, що під час запуску ігор на Steam Deck за допомогою GeForce NOW заряд акумулятора портативної консолі витрачається до 50% повільніше, порівняно з нативним запуском.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

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