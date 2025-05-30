ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах

Sony, схоже, змінює підхід до випуску своїх флагманських смартфонів. Японське видання повідомляє, що компанія почала передавати виробництво топових моделей стороннім виробникам.

Якщо раніше Sony вже співпрацювала з підрядниками для створення середньобюджетних пристроїв, то тепер це стосується й преміального сегмента.

Згідно з джерелом, це не тимчасове рішення, а частина довгострокової стратегії. На офіційних виробничих майданчиках Sony у Таїланді смартфони більше не згадуються серед активних напрямків. Раніше компанія мала три ключові локації для виробництва телефонів - дві в Таїланді й одну в Китаї, однак зараз жодна з них не значиться як виробник смартфонів.

Першим смартфоном, зібраним стороннім виробником, імовірно став нещодавно представлений Xperia 1 VII. Незважаючи на зміну підходу, оглядачі не помітили погіршення якості збірки - пристрій залишився на рівні флагманів Sony попередніх років.

Цей крок, ймовірно, допоможе Sony знизити витрати та підвищити ефективність виробництва, але водночас ставить під сумнів подальший розвиток мобільного підрозділу компанії, який останніми роками залишався невеликим і приносив обмежений прибуток.

Нещодавно Sony Xperia 1 VII дебютував з новими камерами, Snapdragon 8 Elite та аудіосистемою від Walkman. Новинка отримала кілька суттєвих оновлень порівняно з моделлю Xperia 1 VI. Xperia 1 VII також підтримує до чотирьох оновлень ОС та шість років оновлень безпеки