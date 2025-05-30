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АНАЛІТИКА

Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision

10:42 30.05.2025 |

Новини IT

 

Microsoft випустила оновлення KB5058499 для Windows 11, яке покращує підтримку HDR і дає користувачам більше контролю над параметрами зображення. Зокрема, тепер можна окремо активувати потокове відтворення HDR-відео, навіть якщо загальносистемний HDR у Windows вимкнено.

Це оновлення стане в пригоді користувачам, які вимикають HDR через нестабільну підтримку або проблеми з відображенням SDR-контенту. Тепер, наприклад, можна переглядати HDR-відео з Netflix або YouTube, не змінюючи системні налаштування дисплея.

Крім того, у Windows з'явилась можливість окремо вмикати або вимикати Dolby Vision - раніше цю опцію автоматично активувала система, якщо монітор її підтримував.

Оновлення KB5058499 вже доступне для користувачів, які увімкнули опцію "отримувати оновлення одразу після випуску".

До речі, разом з новими налаштуваннями HDR, Microsoft також продовжує оптимізувати сумісність із сучасними OLED-дисплеями, які дедалі частіше з'являються на ринку.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft представила нову платформу для Windows 11, що дозволить стороннім розробникам програмного забезпечення використовувати сервіс Windows Update для оновлення власних додатків.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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