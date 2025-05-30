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Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
10:42 30.05.2025 |
Microsoft випустила оновлення KB5058499 для Windows 11, яке покращує підтримку HDR і дає користувачам більше контролю над параметрами зображення. Зокрема, тепер можна окремо активувати потокове відтворення HDR-відео, навіть якщо загальносистемний HDR у Windows вимкнено.
Це оновлення стане в пригоді користувачам, які вимикають HDR через нестабільну підтримку або проблеми з відображенням SDR-контенту. Тепер, наприклад, можна переглядати HDR-відео з Netflix або YouTube, не змінюючи системні налаштування дисплея.
Крім того, у Windows з'явилась можливість окремо вмикати або вимикати Dolby Vision - раніше цю опцію автоматично активувала система, якщо монітор її підтримував.
Оновлення KB5058499 вже доступне для користувачів, які увімкнули опцію "отримувати оновлення одразу після випуску".
До речі, разом з новими налаштуваннями HDR, Microsoft також продовжує оптимізувати сумісність із сучасними OLED-дисплеями, які дедалі частіше з'являються на ринку.
Нагадаємо, нещодавно Microsoft представила нову платформу для Windows 11, що дозволить стороннім розробникам програмного забезпечення використовувати сервіс Windows Update для оновлення власних додатків.
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