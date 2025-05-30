Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту

Google святкує 10-річчя Google Photos, представляючи редизайн редактора, який включає нові функції штучного інтелекту (ШІ). Ці функції, які раніше були доступні тільки на пристроях Pixel, тепер відкриті для ширшого кола користувачів, розширюючи можливості редагування фотографій.

Однією з ключових новинок стала функція Reimagine, яка використовує генеративний ШІ для зміни об'єктів і фону на фото за допомогою текстових запитів. Наприклад, можна попросити замінити похмуре небо на ясне блакитне. Інша функція, Auto Frame, допомагає покращити композицію знімка, пропонуючи варіанти кадрування, розширення або заповнення порожніх місць за допомогою ШІ.

Редактор також отримав новий режим AI Enhance, який дозволяє швидко застосовувати кілька ефектів одночасно, таких як підвищення різкості та видалення об'єктів. Користувачі також можуть вибирати окремі частини фото для редагування, отримуючи персоналізовані рекомендації, наприклад, корекцію освітлення або розмиття фону.

Оновлення почне розгортатися на Android у наступному місяці, а на iOS - пізніше цього року. Крім того, Google додає можливість обміну альбомами через QR-коди, що спрощує доступ до фото для інших людей.