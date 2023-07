Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів

Французька компанія Ubisoft володіє величезною кількістю популярних франшиз і десятками студій, у яких працює понад 20 тисяч співробітників. І все ж, Ubisoft не є лідером за капіталізацією серед європейських ігрових компаній.

Журналіст Forbes Пол Тассі (Paul Tassi) провів аналіз ігрових компаній і дійшов висновку, що найдорожчим розробником Європи є польська компанія CD Projekt (близько 1200 співробітників).

Наразі поляки володіють лише двома франшизами The Witcher і Cyberpunk 2077, але їхня капіталізація перевищує 3,5 мільярда доларів, тоді як Ubisoft з її надпопулярними франшизами Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry, Rainbow Six, The Crew, The Division, Anno 1800, Just Dance та багатьма іншими оцінюють лише в 3 мільярди доларів.

Складно робити з цього якийсь висновок, але за останньою інформацією Ubisoft розглядає варіанти злиття з іншими компаніями, тоді як CD Projekt наполягає на своїй незалежності.