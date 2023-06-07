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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили

08:58 07.06.2023 |

Новини IT

Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили

 

Відтепер користувачі Zoom зможуть використовувати штучний інтелект, щоб бути в курсі того про, що говорили на пропущених зустрічах. Функція, вперше анонсована в березні, вже доступна у пробній версії передплатникам «‎обраних планів».

Організатори зустрічі в Zoom можуть надіслати ШІ-резюме електронною поштою або в командному чаті.

Незрозуміло, наскільки точними будуть такі конспекти, але це все одно найшвидший спосіб дізнатись про те, що ви пропустили, у порівнянні з переглядом довгого відеозапису розмови.

Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили

 

Zoom також запускає можливість створювати повідомлення в командному чаті за допомогою штучного інтелекту - функція використовує технологію OpenAI для генерування тексту «на основі контексту потоку командного чату», а також дозволяє налаштувати тон або довжину повідомлення перед його надсиланням.

Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили

 

Ці нові функції базуються на тому, що вже пропонує помічник IQ від Zoom - як-от створення основних моментів зустрічі та розділів.

Найближчим часом компанія планує розгорнути ще кілька ШІ-функцій у партнерстві з OpenAI та Anthropic - зокрема, можливість писати електронні листи з використанням контексту попередніх зустрічей, телефонних дзвінків і електронних листів, а також підсумовувати ланцюжки в Zoom Team Chat «одним натисканням кнопки». Zoom також працює над тим, щоб ШІ «непомітно» надавав в чаті підсумок зустрічі, коли ви запізнюєтесь на неї, створював чернетки з текстовими підказками та автоматично організовував ідеї за категоріями під час мозкового штурму.

Нині компанія «збирає дані про взаємодію користувачів із функціями Zoom IQ, включаючи вхідні дані, повідомлення та контент, створений ШІ», і може використовувати цю інформацію (від користувачів, які надали згоду на це) для навчання моделей ШІ Zoom IQ (але не сторонніх).

Нині функція резюмування зустрічей доступна у безплатній пробній версії «протягом обмеженого часу» для передплатників Zoom One (Enterprise Plus, Enterprise, Business Plus, Business, Pro) і деяких застарілих пакетів Zoom (Enterprise Named Host, Enterprise Active Host, Zoom Meetings Enterprise, Zoom Meetings Business, Zoom Meetings Pro).

Незрозуміло, скільки коштуватиме ця функція після завершення дії безплатної пробної версії, але представник Zoom Лакреція Тейлор каже, що компанія розкриє інформацію про ціни «найближчими місяцями».
За матеріалами: ITC.ua
 

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