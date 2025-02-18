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АНАЛІТИКА

Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження

13:53 18.02.2025 |

Транспорт

 

Вчені Університету Саутгемптона (University of Southampton) виявили, що мікроскопічні частинки, які виділяються внаслідок зносу гальмівних колодок, можуть бути небезпечнішими для легенів, ніж вихлопи дизельних автомобілів. Дослідження, опубліковане Biomedcentral у журналі Particle and Fibre Toxicology, пов'язує високу концентрацію міді в колодках із посиленням токсичного впливу.

Раніше основна увага зосереджувалася на вихлопах автомобілів, проте існують й інші джерела забруднення повітря - знос шин, дорожнього покриття та гальмівних колодок. Саме ці фактори сьогодні є головними винуватцями забруднення повітря твердими частинками (PM) у Великій Британії та Європі.

Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження

 "Не пов'язані з вихлопними газами" джерела забруднення нині відповідальні за більшу частину викидів твердих частинок (ТЧ) від транспортних засобів у Великій Британії та деяких частинах Європи. Ілюстрація: Particle and Fibre Toxicology

Дослідники з Університету Саутгемптона перевірили чотири різних типи гальмівних колодок з різним хімічним складом:

* Низькометалеві,
* Напівметалеві,
* Неазбестові органічні,
* Гібридно-керамічні.

Найнебезпечнішими для легеневих клітин виявилися неазбестові органічні колодки - вони викликали запалення та інші маркери токсичності навіть більше, ніж частинки дизельного вихлопу. Друге місце за шкідливістю посіли керамічні колодки. Обидва типи містять велику кількість міді.

Пізніше дослідники прибрали мідь із частинок і помітили, що токсичність знизилася. Це вказує на необхідність обмеження її використання в гальмівних системах.

Автори дослідження зазначають, що навіть перехід на електромобілі не зробить дороги "чистими". Хоча вони не мають вихлопів, частинки, що утворюються під час гальмування та руху, залишатимуться проблемою. Законодавство ж, яке зараз регулює лише вихлопні викиди, може бути недостатньо ефективним для захисту здоров'я людей у майбутньому.
За матеріалами: gagadget.com
 

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