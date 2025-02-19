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Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
23:00 18.02.2025 |
Акції американської компанії Intel зросли на 11% після повідомлення про можливе розділення в результаті угоди за участю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та Broadcom. Про це пише Bloomberg.
Папери Intel зросли до $26,24 на торгах у Нью-Йорку у вівторок, що стало найбільшим одноденним зростанням із 27 жовтня 2023 року. На кінець минулого тижня акції компанії зросли на 18% на новині щодо можливої угоди.
Intel, яка колись домінувала в індустрії чипів, останніми роками поступилася часткою ринку конкурентам. Вона пропустила перехід до прискорювачів штучного інтелекту, дозволивши Nvidia зайняти позицію лідера в цій галузі.
Через відставання компанії від конкурентів Рада директорів Intel торік у грудні звільнила гендиректора Пета Гелсінгера.
Торік Bloomberg повідомив, що Broadcom оцінювала, чи варто укладати угоду з Intel, але не просунулась у перемовинах.
План TSMC може допомогти розчистити шлях для операції з купівлі підрозділу з розробки продукції, але жоден зі сценаріїв не просунувся далі за ранні стадії.
Хоча посадовці адміністрації Трампа просували ідею угоди з TSMC на нещодавніх зустрічах, представник Білого дому минулого тижня заявив, що президент США навряд чи підтримає іноземну компанію, яка управляє заводами Intel.
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