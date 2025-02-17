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АНАЛІТИКА

Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються

11:52 17.02.2025 |

Транспорт

 

Acura довго говорила про повністю електричне майбутнє, але тепер змушена переглянути свої плани. Компанія визнає, що перед повним переходом на EV доведеться знову зробити ставку на гібриди. Це підтвердив Майк Ленджел (Mike Langel), віце-президент з національних продажів Acura, в інтерв'ю Automotive News.

Ще кілька років тому Acura прогнозувала, що до 2030 року 60% продажів становитимуть електромобілі. Тепер прогнози стали гнучкішими: "Наш довгостроковий план - продавати тільки електромобілі, але ми дуже гнучкі в тому, який вигляд матиме цей шлях", - зазначив Ленджел.

Таке рішення виглядає логічним на тлі загального уповільнення темпів електрифікації. Покупці не поспішають масово переходити на батарейні електромобілі, й гібриди можуть стати тимчасовим компромісом.

Acura ще не анонсувала нові гібридні моделі, але за словами аналітика AutoForecast Solutions Сема Фіорані (Sam Fiorani), їх варто чекати найближчим часом. Він пояснив, що ринок "не розвивається досить швидко, щоб Acura могла перейти на повністю електричні автомобілі так швидко, як планувалося, і їм доведеться повернутися до гібридів".

Також є припущення, що материнська Honda переглядає свою стратегію силових установок загалом. Наприклад, кросовер RDX раніше планували зняти з виробництва до 2026 року, але тепер його можуть залишити в модельному ряду поряд з аналогічним за розмірами електромобілем.

Електрокари Acura нікуди не зникнуть. Компанія продовжує розвивати ZDX, створений на платформі GM Ultium, а також готується до випуску компактного RSX EV, який з'явиться вже цього року. Крім того, Acura нещодавно випустила ADX - кросовер з 1.5-літровим турбодвигуном.
За матеріалами: gagadget.com
 

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