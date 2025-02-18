Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
11:45 18.02.2025 |
Китайський автовиробник BYD заявив, що його електромобілі почнуть оснащуватися першими твердотілими акумуляторними батареями у 2027 році. Однак масове розгортання технології очікується тільки з 2030 року.
Технічний директор BYD Lithium Battery Сунь Хуацзюнь (Sun Huajun) повідомив, виступаючи на China "All-Solid-State Battery Innovation and Development Summit Forum", що її твердотілі батареї використовуватимуть сульфідні електроліти. Він не сказав, на яку щільність енергії націлюється BYD, але торік компанія почала пілотне виробництво твердотілих батарей ємністю 20 Ач і 60 Ач.
Оскільки BYD продовжує розробляти твердотілі батареї, вона може почати впроваджувати їх у 2027 році для своїх електромобілів середнього і високого класу. Коли ці передові батареї стануть дешевшими у виробництві, BYD почне впроваджувати їх у більш доступні моделі. Цей етап очікується між 2030 і 2032 роком. У довгостроковій перспективі компанія очікує, що твердотілі батареї коштуватимуть приблизно стільки ж, скільки й наявні технології батарей.
Однак це не означає, що кінець для інших типів батарей близький. Виступаючи на тому ж заході, головний науковий співробітник і головний інженер-автомобілебудівник BYD Ліан Юбо (Lian Yubo) сказав, що літій-залізо-фосфатні батареї нікуди не подінуться в найближчі 15-20 років, зазначивши, що вони залишаться важливими для доступних електромобілів.
Чому автовиробники зацікавлені у твердотілих акумуляторах?
Переваги твердотілих акумуляторів над літій-іонними: висока щільність енергії, менший об'єм, висока пластичність, значно вища безпека, поліпшені високо- і низькотемпературні характеристики. До недоліків належать складність у розробці та виробництві, що призводить до значно вищої ціни на нинішньому етапі розвитку технології.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються
|Intel може бути розділена: TSMC та Broadcom зацікавились придбанням частин бізнесу компанії
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
Бізнес
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років