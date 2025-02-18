BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році

Китайський автовиробник BYD заявив, що його електромобілі почнуть оснащуватися першими твердотілими акумуляторними батареями у 2027 році. Однак масове розгортання технології очікується тільки з 2030 року.

Технічний директор BYD Lithium Battery Сунь Хуацзюнь (Sun Huajun) повідомив, виступаючи на China "All-Solid-State Battery Innovation and Development Summit Forum", що її твердотілі батареї використовуватимуть сульфідні електроліти. Він не сказав, на яку щільність енергії націлюється BYD, але торік компанія почала пілотне виробництво твердотілих батарей ємністю 20 Ач і 60 Ач.

Оскільки BYD продовжує розробляти твердотілі батареї, вона може почати впроваджувати їх у 2027 році для своїх електромобілів середнього і високого класу. Коли ці передові батареї стануть дешевшими у виробництві, BYD почне впроваджувати їх у більш доступні моделі. Цей етап очікується між 2030 і 2032 роком. У довгостроковій перспективі компанія очікує, що твердотілі батареї коштуватимуть приблизно стільки ж, скільки й наявні технології батарей.

Однак це не означає, що кінець для інших типів батарей близький. Виступаючи на тому ж заході, головний науковий співробітник і головний інженер-автомобілебудівник BYD Ліан Юбо (Lian Yubo) сказав, що літій-залізо-фосфатні батареї нікуди не подінуться в найближчі 15-20 років, зазначивши, що вони залишаться важливими для доступних електромобілів.

Чому автовиробники зацікавлені у твердотілих акумуляторах?

Переваги твердотілих акумуляторів над літій-іонними: висока щільність енергії, менший об'єм, висока пластичність, значно вища безпека, поліпшені високо- і низькотемпературні характеристики. До недоліків належать складність у розробці та виробництві, що призводить до значно вищої ціни на нинішньому етапі розвитку технології.