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NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
10:49 18.02.2025 |
Повідомляється, що NVIDIA і Samsung ведуть секретні переговори про розробку нового чипа пам'яті для штучного інтелекту, відомого як SOCAMM (System on Chip Advanced Memory Module).
Цей новий стандарт пам'яті розглядають як значний крок уперед порівняно з наявними мікросхемами високої пропускної спроможності, які сьогодні складають основу прискорювачів штучного інтелекту. SOCAMM має більш високе співвідношення ціни і продуктивності та модульну конструкцію з великою кількістю портів - це допомагає зменшити вузькі місця даних, які залишаються проблемою в обчисленнях штучного інтелекту. Цей модуль також знімний, що дає змогу операторам центрів обробки даних замінювати й модернізувати модулі пам'яті для постійного підвищення продуктивності.
Наразі обидві компанії працюють над прототипами SOCAMM і проводять тести продуктивності напередодні масового виробництва, яке, як очікується, почнеться до кінця 2025 року.
Це може дати Samsung можливість повернути собі частину ринку, яку вона втратила на користь SK Hynix у сегменті пам'яті з високою пропускною здатністю. NVIDIA і Samsung прагнуть до комерціалізації SOCAMM, що може значно поліпшити продуктивність суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом.
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