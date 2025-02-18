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АНАЛІТИКА

Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів

 

Згідно з новим дослідженням, Європа ризикує стати «складальним заводом» для китайських виробників акумуляторів, якщо на континенті не запровадять правила, які забезпечать передачу технологій і навичок в обмін на державну допомогу.

Про це повідомляє Financial Times.

Група екологічних кампаній Transport & Environment попереджає, що нинішні партнерства між китайськими виробниками акумуляторів і європейськими автомобільними компаніями зосереджені на забезпеченні короткострокових постачань акумуляторів без будь-якої нормативної бази для обміну знаннями.

«Ми можемо витратити ще 10 або 15 років на спроби й невдачі з такими компаніями, як Northvolt, - зазначила Юлія Полісканова, старший директор T&E. - Або ми можемо скористатися досвідом, який уже існує, і швидше наздогнати Китай, як він сам зробив за останні 20 років».

Попередження з'явилося на тлі перегляду Європою своєї стратегії щодо зменшення залежності від Китаю у сфері зелених технологій. Однак після нещодавнього краху Northvolt - ключової компанії, на яку покладали надії в розвитку європейських акумуляторів - автовиробники все активніше співпрацюють із КНР.

Наприклад, Stellantis у грудні оголосила про будівництво заводу літієвих батарей в Іспанії спільно з китайською компанією CATL. Вартість проєкту - 4,1 млрд євро, з яких майже 300 млн євро виділила іспанська влада. Але угода не передбачає жодних вимог щодо передачі технологій чи навчання європейських фахівців.

Сьогодні понад 90% акумуляторів для електромобілів виробляють компанії з Китаю та Південної Кореї. Азійські гіганти також контролюють 40% майбутніх європейських «гігафабрик».

Брюссель хоче, щоб китайські компанії передавали європейцям технології в обмін на субсидії, тому переглядає правила співпраці. Але ці вимоги значно слабші, ніж ті, що діють у Китаї чи США.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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