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Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
17:32 18.02.2025 |
Згідно з новим дослідженням, Європа ризикує стати «складальним заводом» для китайських виробників акумуляторів, якщо на континенті не запровадять правила, які забезпечать передачу технологій і навичок в обмін на державну допомогу.
Про це повідомляє Financial Times.
Група екологічних кампаній Transport & Environment попереджає, що нинішні партнерства між китайськими виробниками акумуляторів і європейськими автомобільними компаніями зосереджені на забезпеченні короткострокових постачань акумуляторів без будь-якої нормативної бази для обміну знаннями.
«Ми можемо витратити ще 10 або 15 років на спроби й невдачі з такими компаніями, як Northvolt, - зазначила Юлія Полісканова, старший директор T&E. - Або ми можемо скористатися досвідом, який уже існує, і швидше наздогнати Китай, як він сам зробив за останні 20 років».
Попередження з'явилося на тлі перегляду Європою своєї стратегії щодо зменшення залежності від Китаю у сфері зелених технологій. Однак після нещодавнього краху Northvolt - ключової компанії, на яку покладали надії в розвитку європейських акумуляторів - автовиробники все активніше співпрацюють із КНР.
Наприклад, Stellantis у грудні оголосила про будівництво заводу літієвих батарей в Іспанії спільно з китайською компанією CATL. Вартість проєкту - 4,1 млрд євро, з яких майже 300 млн євро виділила іспанська влада. Але угода не передбачає жодних вимог щодо передачі технологій чи навчання європейських фахівців.
Сьогодні понад 90% акумуляторів для електромобілів виробляють компанії з Китаю та Південної Кореї. Азійські гіганти також контролюють 40% майбутніх європейських «гігафабрик».
Брюссель хоче, щоб китайські компанії передавали європейцям технології в обмін на субсидії, тому переглядає правила співпраці. Але ці вимоги значно слабші, ніж ті, що діють у Китаї чи США.
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