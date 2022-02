Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3

Генеральный директор Google и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) впервые публично рассказал о своём отношении к web3 - гипотетической новой итерации интернета, построенной на основе технологий блокчейна. Оказалось, что господин Пичаи следит за развитием блокчейна и ищет возможности для того, чтобы Alphabet могла внести свой вклад в продвижение этого направления.

«Каждый раз, когда появляются инновации, я нахожу это захватывающим. Я думаю, это именно то, что мы хотим поддержать, чтобы сделать лучше», - приводит источник слова Сундара Пичаи.

Инвесторы продолжают поддерживать компании, работающие над созданием web3, продвигая концепцию децентрализованной версии интернета. Крупные технологические компании, такие как Block Inc., Meta Platforms Inc. и Twitter Inc., также участвуют в этом, планируя предоставлять в будущем разные услуги на основе технологий блокчейна. Google и Alphabet более сдержанно относились к этому вопросу, не делая каких-либо заявлений относительно своего мнения о web3.

«Мы определённо рассматриваем блокчейн. Это интересная и мощная технология с обширными возможностями для применения», - заявил господин Пичаи, добавив, что Google уже заключила большое количество контрактов с компаниями, работающими над «цифровыми активами». Кроме того, Google создала собственную команду, которая будет заниматься разработкой технологий на основе блокчейна. При этом глава Google не упомянул возможность того, что в будущем компания может начать принимать оплату своих услуг в криптовалюте.

Напомним, сторонники web3 говорят о необходимости создания новой итерации интернета из-за того, что в настоящее время онлайн-платформы слишком централизованы и находятся под контролем небольшого количества IT-гигантов, таких как Amazon, Apple, Alphabet и Meta. Концепция web3 предполагает, что контроль интернет-ресурсов в конечном счёте перейдёт в руки пользователей.