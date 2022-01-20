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Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
16:22 20.01.2022 |
Австрийское управление по защите данных заявило, что использование системы сбора статистики Google Analytics нарушает «Общего регламента по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR) и представляет угрозу конфиденциальности.
Основатель некоммерческая организации NOYB (none of your business) Макс Шремс (Max Schrems), в прошлом успешно подавший в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности граждан Европы, одержал еще одну победу, на этот раз в отношении Google. Согласно решению суда, сервис Google Analytics признан незаконным для использования на европейских web-сайтах.
История началась 14 августа 2020 года, когда Макс Шремс зашел на некий австрийский сайт, посвященный проблемам со здоровьем. Web-сайт использовал Google Analytics и данные о пользователе были отправлены Google. С помощью собранных данных техногигант смог идентифицировать пользователя. 18 августа 2020 года Шремс пожаловался в австрийский орган по защите персональных данных.
В ходе судебного разбирательства, которое длилось около двух лет, стало известно, что Google «подвергается наблюдению со стороны спецслужб США, и компании могут приказать раскрыть данные европейских граждан». Сбор персональных данных предположительно осуществляется с помощью cookie-файлов.
Теперь многие компании в Европе должны удалить Google Analytics со своих сайтов или рискуют быть оштрафованными за нарушение GDPR.
Как заверили в Google, за 15 лет правоохранительные органы США ни разу не подали запрос на предоставление информации, собранной с помощью Google Analytics. Кроме того, техногигант предложила властям ЕС и США согласовать новую модель обмена данными.
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