У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю

Учора ввечері у Вашингтоні біля столичного Європейського музею, за кілька кроків від офісу ФБР - застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав те, що трапилося, "підлим актом антисемітського тероризму".

"Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів щодо осіб, відповідальних за це злочинне діяння", - написав він у соцмережі Х.

На цьому етапі детективам ще належить встановити можливий мотив стрілянини. Памела Сміт, начальник поліції Вашингтона, підтвердила на прес-конференції, що один підозрюваний наразі перебуває під вартою. Під час затримання він кричав "вільна, вільна Палестина".

Перед нападом його бачили, як він ходив туди й назад біля музею, потім він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і вистрілив із нього.

Як повідомляється, двоє загиблих були молодою парою, яка збиралася побратися, оскільки хлопець купив тільки, маючи намір освідчитися наступного тижня.

"Це була чудова пара, яка приїхала провести вечір у культурному центрі Вашингтона", - сказав посол Ізраїлю в США Йехіль Лейтер.

Він також підтвердив, що розмовляв із президентом США Дональдом Трампом після того, як стався напад. Сам Трамп теж відреагував на те, що трапилося.

"Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас ВСІХ Бог!", - написав Трамп.

Міністр внутрішніх справ США Крісті Ноем назвала напад "безглуздим" і присягнулася "притягнути цього підлого злочинця до відповідальності".

За попередніми даними, підозрюваного звати Еліа Родрігес, йому 30 років, він із Чикаго, і раніше поліції він не був відомий.

"У нашій спільноті немає активної загрози. Я знаю, що цей жахливий інцидент налякає багатьох людей у нашому місті і в нашій країні. Я хочу ясно заявити, що ми не потерпимо цього насильства і ненависті в нашому місті", - заявила мер Вашингтона Мюріель Боузер.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року влада Нідерландів на кілька днів заборонила демонстрації. Рішення ухвалили після того, як в Амстердамі на ізраїльтян, які були футбольними фанатами клубу "Маккабі", напали антисеміти.