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АНАЛІТИКА

Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії

23:06 21.05.2025 |

Політика

 

Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що він мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні.

У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина він зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій - Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», - сказав Бутусов.

«Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні - це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині - в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію», - додав він.

Журналіст Юрій Бутусов часто, зокрема у своїх соцмережах, пише про проблемні питання українського війська. Наприклад,у перші дні 2025 року він писав про проблеми формування, навчання особового складу, забезпечення та функціонування новоствореної 155-ї ОМБр імені Анни Київської. Або ж восени 2024 року писав про браковані міни на фронті, опублікувавши фрагменти відео, які, за його словами, йому надіслали бійці-мінометники. На цих кадрах видно, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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