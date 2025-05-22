Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії

Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що він мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні.

У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина він зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій - Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», - сказав Бутусов.

«Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні - це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині - в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію», - додав він.

Журналіст Юрій Бутусов часто, зокрема у своїх соцмережах, пише про проблемні питання українського війська. Наприклад,у перші дні 2025 року він писав про проблеми формування, навчання особового складу, забезпечення та функціонування новоствореної 155-ї ОМБр імені Анни Київської. Або ж восени 2024 року писав про браковані міни на фронті, опублікувавши фрагменти відео, які, за його словами, йому надіслали бійці-мінометники. На цих кадрах видно, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу.