Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»

Деякі сервіси "Дії", зокрема, Дія.Підпис, у майбутньому будуть монетизовані для юридичних осіб. Планується також запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив пресофіс Міністерства цифрової трансформації.

"У майбутньому плануємо монетизувати ще кілька сервісів. Зокрема, Дія.Підпис для юридичних осіб - це дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через Дію", - повідомили у міністерстві.

Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. У пресофісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія. У свою чергу, це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка й безпечна перевірка особи.