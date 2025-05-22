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Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»
Деякі сервіси "Дії", зокрема, Дія.Підпис, у майбутньому будуть монетизовані для юридичних осіб. Планується також запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив пресофіс Міністерства цифрової трансформації.
"У майбутньому плануємо монетизувати ще кілька сервісів. Зокрема, Дія.Підпис для юридичних осіб - це дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через Дію", - повідомили у міністерстві.
Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. У пресофісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія. У свою чергу, це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка й безпечна перевірка особи.
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