Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей

По меньшей мере с 2017 года загадочный злоумышленник (или группировка), отслеживаемый специалистами по кибербезопасности как KAX17, добавлял вредоносные серверы в сеть Tor, действовавшие как входные, посреднические и выходные узлы. Как полагает исследователь в области безопасности, использующий псевдоним Nusenu, целью кампании являлась деанонимизация пользователей.

Nusenu, который сам является оператором узла Tor, обнаружил вредоносную активность в 2019 году, но, по его словам, KAX17 действует как минимум с 2017 года. По данным Nusenu, вредоносные серверы без контактной информации добавлялись в сеть Tor на постоянной основе, причем их количество исчислялось сотнями. На пике сеть включала более 900 вредоносных серверов.

Как правило, добавляемые в сеть Tor серверы должны содержать контактные данные (например, адрес электронной почты) для того, чтобы администраторы Tor или правоохранительные органы могли связаться с операторами узлов в случае некорректной конфигурации или сообщений о злоупотреблении. Несмотря на это правило, серверы без контактной информации часто добавляются в сеть, в основном для поддержания их количества.

Серверы KAX17 располагаются в дата-центрах по всему миру и в основном сконфигурированы как выходные и посреднические узлы, и только небольшое их количество работают как выходные узлы. Как отмечает Nusenu, это достаточно странно, поскольку большинство злоумышленников, управляющих вредоносными узлами, настраивают их как выходные ноды, что позволяет модифицировать трафик. Например, группировка BTCMITM20 управляла сетью из тысяч вредоносных выходных узлов для атак пользователей, посещающих связанные с криптовалютой сайты.

По мнению исследователя, KAX17 занимается сбором информации о пользователях, подключающихся к сети Tor, с последующим определением их маршрутов. Nusenu сообщил о своих находках команде Tor Project в прошлом году, в октябре 2020 года серверы были удалены из сети. Вскоре после этого в Tor появилась еще одна группа выходных узлов без контактной информации, но была ли она связана с KAX17, неясно.

В октябре и ноябре 2021 года Tor Project также удалил сотни серверов KAX17. Ни Nusenu, ни Tor Project пока не спекулируют о том, кто именно стоит за KAX17.