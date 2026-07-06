Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google

Вища судова інстанція Європейського Союзу - Європейський суд
справедливості (ECJ) - ухвалила остаточне рішення у справі проти
компанії Google та її материнського холдингу Alphabet. Суд відхилив
останню апеляцію технологічного гіганта, остаточно затвердивши штраф у
розмірі €4,125 млрд ($4,7 млрд) за порушення антимонопольних правил. Це
рішення є юридично обов'язковим і ставить крапку у судовому розгляді,
який тривав вісім років.
Суть справи
Штраф пов'язаний з розслідуванням Європейської комісії, яке
завершилося у 2018 році. Регулятор встановив, що Google зловживала
домінуючою позицією своєї мобільної операційної системи Android, частка
якої на європейському ринку перевищувала 80%.
Зокрема, антиконкурентні практики включали:
Обов'язкове попереднє встановлення додатків -
виробники смартфонів були змушені попередньо встановлювати сервіси
Google Search та браузер Chrome як умову отримання ліцензії на магазин
додатків Google Play;Обмеження альтернатив - компанія використовувала
угоди проти фрагментації (anti-fragmentation agreements), які забороняли
виробникам випускати пристрої на базі модифікованих версій Android;Ексклюзивні виплати - Google фінансово стимулювала
великих виробників та мобільних операторів за ексклюзивне встановлення
свого пошукача у якості попередньо встановленого софту.
Спершу у 2018 році сума штрафу становила рекордні €4,34 млрд.
Пізніше, у 2022 році, Генеральний суд ЄС частково переглянув методологію
розрахунків регулятора і знизив суму до €4,125 млрд, проте підтвердив
ключові висновки про порушення. Нова апеляція Alphabet була спрямована
на повне скасування цього рішення, але вищий суд визнав висновки нижчої
інстанції юридично правильними.
Реакція Google
В офіційній заяві представники Google висловили розчарування рішенням
суду, зазначивши, що воно не враховує величезні інвестиції компанії у
підтримання Android як відкритої, сумісної та безкоштовної платформи для
виробників, розробників та користувачів. Також в компанії підкреслили,
що ще у 2018 році скоригували свої ліцензійні угоди, щоб повністю
відповідати початковим вимогам Єврокомісії.
Значення для ринку
Це рішення стало найбільшим підтвердженим штрафом в історії
антимонопольного регулювання ЄС. За останнє десятиліття загальна сума
штрафів, накладених європейськими властями на Google у рамках різних
розглядів, наблизилася до €11 млрд. На даний момент регулятори ЄС
продовжують жорсткий контроль над практиками технологічних гігантів,
використовуючи нові інструменти, такі як Закон про цифрові ринки (DMA).