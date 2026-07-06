Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google

Вища судова інстанція Європейського Союзу - Європейський суд справедливості (ECJ) - ухвалила остаточне рішення у справі проти компанії Google та її материнського холдингу Alphabet. Суд відхилив останню апеляцію технологічного гіганта, остаточно затвердивши штраф у розмірі €4,125 млрд ($4,7 млрд) за порушення антимонопольних правил. Це рішення є юридично обов'язковим і ставить крапку у судовому розгляді, який тривав вісім років.

Суть справи

Штраф пов'язаний з розслідуванням Європейської комісії, яке завершилося у 2018 році. Регулятор встановив, що Google зловживала домінуючою позицією своєї мобільної операційної системи Android, частка якої на європейському ринку перевищувала 80%.

Зокрема, антиконкурентні практики включали:

Обов'язкове попереднє встановлення додатків - виробники смартфонів були змушені попередньо встановлювати сервіси Google Search та браузер Chrome як умову отримання ліцензії на магазин додатків Google Play;

Обмеження альтернатив - компанія використовувала угоди проти фрагментації (anti-fragmentation agreements), які забороняли виробникам випускати пристрої на базі модифікованих версій Android;

Ексклюзивні виплати - Google фінансово стимулювала великих виробників та мобільних операторів за ексклюзивне встановлення свого пошукача у якості попередньо встановленого софту.

Спершу у 2018 році сума штрафу становила рекордні €4,34 млрд. Пізніше, у 2022 році, Генеральний суд ЄС частково переглянув методологію розрахунків регулятора і знизив суму до €4,125 млрд, проте підтвердив ключові висновки про порушення. Нова апеляція Alphabet була спрямована на повне скасування цього рішення, але вищий суд визнав висновки нижчої інстанції юридично правильними.

Реакція Google

В офіційній заяві представники Google висловили розчарування рішенням суду, зазначивши, що воно не враховує величезні інвестиції компанії у підтримання Android як відкритої, сумісної та безкоштовної платформи для виробників, розробників та користувачів. Також в компанії підкреслили, що ще у 2018 році скоригували свої ліцензійні угоди, щоб повністю відповідати початковим вимогам Єврокомісії.

Значення для ринку

Це рішення стало найбільшим підтвердженим штрафом в історії антимонопольного регулювання ЄС. За останнє десятиліття загальна сума штрафів, накладених європейськими властями на Google у рамках різних розглядів, наблизилася до €11 млрд. На даний момент регулятори ЄС продовжують жорсткий контроль над практиками технологічних гігантів, використовуючи нові інструменти, такі як Закон про цифрові ринки (DMA).