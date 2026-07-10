Україна та Польща співпрацюватимуть у виробництві ракет Patriot

Польща співпрацюватиме з Україною у сфері виробництва та сервісного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "Укрінформ" у четвер, 9 липня.

Він повідомив, що Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією підписала угоду про створення в Європі центру сервісного обслуговування цих ракет.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot, польський міністр вказав на важливу роль Варшави в цьому процесі.

"Сьогодні не відбувається жодного трансферу обладнання в Україну без участі Польщі", - зауважив Косіняк-Камиш. За його словами, Польща входить до групи з чотирьох країн НАТО, яким США дозволили отримувати технології для виробництва та обслуговування ракет Patriot.

"Польща є однією з держав, визначених Сполученими Штатами як місце, де мають здійснюватися виробництво і сервісне обслуговування цих ракет, тому в цій сфері ми співпрацюватимемо також з Україною", - наголосив глава міноборони Польщі.

Він визнав, що розгортання виробництва ракет в Україні - складний і тривалий процес, який потребуватиме багато тижнів. Адже, за словами Косіняка-Камиша, ці ракети нині виробляються лише у США - в обсягах, "що не забезпечують навіть потреб самих Сполучених Штатів".

"Тому цей процес потрібно прискорювати. Ми налаштовані рішуче, а Польща готова негайно розпочати сервісне обслуговування і подальші дії", - наголосив він.

Трамп пообіцяв Україні технологію ракет до Patriot

Нагадаємо, що 8 липня на спільному брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО лідер США Дональд Трамп оголосив плани надати Україні право на власне виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Він уточнив, що Вашингтон має намір поділитися технологіями та надати офіційне право на випуск дефіцитних боєприпасів для ППО безпосередньо в Україні. Крім того, американська сторона готова надати необхідний супровід, попри високу технологічну складність цих процесів, додав Трамп.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що налагодити виробництво ракет для Patriot в Україні можливо, оскільки разом з ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників і консультації. Утім, основна проблема - час, адже розгортання може затягнутися на роки.



