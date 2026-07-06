Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році

За шість місяців 2026 року в Україні продали близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Із січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових авто. Це на пів відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Найпопулярнішою маркою цьогоріч залишається японська Toyota, яка на 6% (4 852 од.) наростила продажі своїх легкових авто відносно першого півріччя 2025 року.

Також у п'ятірку лідерів ринку увійшли RENAULT - 3 048 од. (+5%), SKODA - 2 791 од. (+9%), Volkswagen - 2 403 од. (-10%), BYD - 1 918 од. (+8%).

Бестселером півріччя став компактний кросовер Renault Duster.