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Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
За шість місяців 2026 року в Україні продали близько 33 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.
«Із січня по червень 2026 року в Україні було реалізовано близько 33 тис. нових легкових авто. Це на пів відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.
Найпопулярнішою маркою цьогоріч залишається японська Toyota, яка на 6% (4 852 од.) наростила продажі своїх легкових авто відносно першого півріччя 2025 року.
Також у п'ятірку лідерів ринку увійшли RENAULT - 3 048 од. (+5%), SKODA - 2 791 од. (+9%), Volkswagen - 2 403 од. (-10%), BYD - 1 918 од. (+8%).
Бестселером півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
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