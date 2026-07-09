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Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
10:29 09.07.2026 |
Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами реалізації 10-пунктного плану пріоритетних реформ, відомого як "план Качка-Кос", та закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів.
Про це йдеться у тексті ухваленої резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України, пише "Європейська правда".
Раніше "Європейська правда" писала, що з грудня 2025 року до червня 2026 року прогрес у виконанні плану "Качка-Кос" - дуже далекий від очікуваного. Моніторинг виконання дає оцінку 15 зі 100. При цьому йдеться переважно про підготовчі заходи, а не про фактичне впровадження передбачених реформ.
У своїй резолюції Європейський парламент послався на результати моніторингу та зазначив, що станом на середину 2026 року Україна виконала приблизно 15% заходів, передбачених планом, який має бути повністю реалізований до кінця року.
Євродепутати високо оцінили ухвалення "плану" як важливий крок для зміцнення верховенства права, продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів в Україні.
Водночас Європарламент закликав Україну "якнайшвидше досягти конкретних результатів", перевівши ключові реформи зі стадії обговорень та роботи експертних груп до практичної реалізації.
У резолюції також наголошується, що нинішній рівень виконання плану, який оцінюється приблизно у 15%, є незадовільним з огляду на важливість реформ для подальшого руху України до членства в Європейському Союзі.
Моніторинг виконання плану здійснює коаліція українських експертних організацій "Членство Check", яку очолює Центр "Нова Європа". До коаліції увійшли вісім провідних аналітичних центрів, що працюють у сферах європейської інтеграції, антикорупційної політики та судової реформи. Серед них: "МЕЖА", "Європейська правда", ANTS, DEJURE, Центр політико-правових реформ, Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine.
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