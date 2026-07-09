ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі

За підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 2%, повідомляє "Укравтопром".

Які авто купували

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто становили бензинові автомобілі ‒ 58%. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року їхня частка дорівнювала 47%.

Далі розташувалися:

дизельні ‒ 20%;

електромобілі ‒ 11%;

гібриди ‒ 8%;

авто з ГБО ‒ 3%.

Середній вік уживаних автомобілів, які цього року отримали українську реєстрацію, становив 9,7 року.

ТОП-10 автомобілів

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

VW Golf ‒ 5 143 автомобілі;

VW Tiguan ‒ 4 549;

Audi Q5 ‒ 3 962;

Nissan Rogue ‒ 3 896;

Skoda Octavia ‒ 3 688;

Renault Megane ‒ 3 435;

VW Passat ‒ 2 477;

Ford Escape ‒ 2 446;

Nissan Qashqai ‒ 2 166;

Audi A4 ‒ 2 144 машини.