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ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі
14:39 09.07.2026 |
За підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 2%, повідомляє "Укравтопром".
Які авто купували
Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто становили бензинові автомобілі ‒ 58%. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року їхня частка дорівнювала 47%.
Далі розташувалися:
Середній вік уживаних автомобілів, які цього року отримали українську реєстрацію, становив 9,7 року.
ТОП-10 автомобілів
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
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