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АНАЛІТИКА

ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі

14:39 09.07.2026 |

Транспорт

За підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 2%, повідомляє "Укравтопром".


Які авто купували

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто становили бензинові автомобілі ‒ 58%. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року їхня частка дорівнювала 47%.

Далі розташувалися:

  • дизельні ‒ 20%;
  • електромобілі ‒ 11%;
  • гібриди ‒ 8%;
  • авто з ГБО ‒ 3%.

    • Середній вік уживаних автомобілів, які цього року отримали українську реєстрацію, становив 9,7 року.


    ТОП-10 автомобілів

    До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • VW Golf ‒ 5 143  автомобілі;
  • VW Tiguan ‒ 4 549;
  • Audi Q5 ‒ 3 962;
  • Nissan Rogue ‒ 3 896;
  • Skoda Octavia ‒ 3 688;
  • Renault Megane ‒ 3 435;
  • VW Passat ‒ 2 477;
  • Ford Escape ‒ 2 446;
  • Nissan Qashqai ‒ 2 166;
  • Audi A4 ‒ 2 144 машини. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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