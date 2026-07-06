Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів

Корпорація Microsoft оголосила про запуск нового бізнес-підрозділу Microsoft Frontier Company, який займатиметься впровадженням систем штучного інтелекту для корпоративних клієнтів. Компанія інвестує в проєкт $2,5 млрд і сформує команду з 6000 інженерів та галузевих експертів, які допомагатимуть підприємствам інтегрувати ШІ та оцінювати ефективність таких інвестицій.

Microsoft робить ставку на корпоративний ШІ

За словами CEO Microsoft Commercial Business Джадсона Олтгоффа, компанії вже концентруються не на тестуванні ШІ, а на отриманні вимірюваної віддачі від інвестицій.

«Клієнти вже давно вийшли за межі експериментів і розуміють важливість впровадження ШІ для трансформації свого бізнесу. Тепер вони зосереджені на досягненні вимірюваних результатів і підтвердженні окупності своїх інвестицій у ШІ, водночас забезпечуючи захист власної інтелектуальної власності», - заявив Олтгофф.

Новий підрозділ допомагатиме компаніям створювати та масштабувати ШІ-системи, поєднуючи інженерну експертизу, галузеві знання та управління змінами.





Серед перших партнерів уже названо LSEG (London Stock Exchange Group), Unilever, Novo Nordisk та Land O'Lakes. Крім того, Microsoft співпрацюватиме з Accenture, Capgemini, EY, KPMG та PwC для масштабування проєкту.

Захист даних і мульти-модельний підхід

У Microsoft наголосили, що одним із головних принципів нового підрозділу стане захист корпоративних даних та інтелектуальної власності клієнтів.

«Дані клієнта, його інтелектуальна власність і конкурентні переваги не використовуються для навчання моделей таким чином, щоб перетворити їхню унікальність на товар», - зазначив Олтгофф.

Компанія також підкреслила, що клієнти не повинні залежати від однієї ШІ-моделі. Платформа Microsoft підтримуватиме рішення від OpenAI, Anthropic, Microsoft AI, а також моделі з відкритим кодом і спеціалізовані галузеві моделі.

Запуск Frontier Company відбувається після того, як Microsoft втратила ексклюзивні права на розміщення моделей OpenAI, а також на тлі активного розвитку власної корпоративної ШІ-екосистеми.

Нещодавно компанія також разом із NVIDIA представила RTX Spark - платформу для локального запуску ШІ-агентів на персональних комп'ютерах.

Крім того, вона прискорила програму переходу своїх продуктів на постквантову криптографію до 2029 року.



