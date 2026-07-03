Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень

Компанія Microsoft оголосила про прискорення ініціативи Quantum Safe Program (QSP) та заявила про намір перевести свої продукти й сервіси на постквантову криптографію (PQC) до 2029 року. Рішення ухвалили на тлі пожвавлення розвитку квантових обчислень, оновлених рекомендацій урядів США та Франції, а також зростання ризиків для сучасних криптографічних алгоритмів.









Microsoft переносить дедлайни

У компанії зазначили, що ще донедавна перехід на постквантову криптографію вважався питанням віддаленого майбутнього, однак ситуація змінилася.

«Ми вважаємо, що квантові комп'ютери, здатні зломувати сучасну криптографію, можуть з'явитися раніше, ніж очікувалося, а обсяг підготовчих робіт настільки великий, що починати потрібно вже зараз», - заявили в Microsoft.

Компанія також звернула увагу на рекомендації урядів США та Франції, які передбачають впровадження постквантової криптографії у критично важливих системах вже з 2030 року.

У зв'язку з цим Microsoft інтегрує вимоги PQC до своєї програми Secure Future Initiative. Серед ключових напрямків модернізації:

оновлення мережевої криптографії із переходом на TLS 1.3;

впровадження криптоманевреності - можливості швидко змінювати криптографічні алгоритми без перебудови систем;

модернізація цифрових сертифікатів, систем підпису та управління ключами.

У Microsoft також наголосили, що найбільшою проблемою для більшості організацій є не вибір нових алгоритмів, а розуміння того, де саме криптографія вже використовується.

«Найскладніша проблема - не квантові обчислення, а складність існуючих ІТ-систем», - зазначили у компанії.

Окремо Microsoft попередила про ризик сценарію «збирай зараз - розшифруй пізніше», коли зашифровані сьогодні дані можуть бути зломані після появи достатньо потужних квантових компʼютерів.

Криптоіндустрія також готується до «Q-Day»

Останніми місяцями дедалі більше блокчейн-проєктів прискорюють перехід до постквантового захисту.

Після того як Ripple представила чотириетапний план модернізації XRP Ledger до 2028 року, аналогічні дорожні карти також опублікували Algorand Foundation та NEAR Protocol. Останній уже підтвердив запуск постквантових підписів у тестовій мережі.

Дискусію навколо теми також посилили нещодавні заяви одного з розробників Ethereum Джастіна Дрейка. Він оцінив ймовірність настання «Q-Day» до 2032 року у 50% після суттєвого прогресу Google Quantum AI в оптимізації алгоритму Шора для еліптичної криптографії.

Паралельно уряд США активізував державну політику у цьому напрямку. Після підписання президентом Дональдом Трампом указів №14409 і №14411 федеральні відомства мають розпочати перехід на постквантову криптографію до кінця 2030 року.

Крім того, влада країни виділила до $2 млрд на розвиток квантових технологій, зокрема фінансування проєктів IBM.