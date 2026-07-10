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АНАЛІТИКА

Верховний суд відхилив вимогу Порошенка щодо скасування санкцій

12:18 10.07.2026 |

Політика

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у скасуванні рішення щодо запровадження санкцій проти нього. Про це повідомила співголова парламентскої фракції Європейської солідарності Ірина Геращенко.

"Суд відмовив Порошенку у задоволенні позову", - написала вона у Facebook у п'ятницю, 10 липня.

Геращенко зазначила, що захист Порошенка подаватиме оскарження, а також планує позиватися до Європейського суду з прав людини.

Рада національної безпеки та оборони 12 лютого 2025 року запровадила безстрокові персональні санкції проти Порошенка, а також проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго і Віктора Медведчука. На наступний день президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

"Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обовʼязково", - пояснив застосування цих санкцій Зеленський.

Порошенко має підозру в державній зраді у справі щодо постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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