OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT

OpenAI веде попередні переговори про передачу уряду США 5% акцій компанії. За задумом генерального директора Сема Альтмана, аналогічну частку державі могли б передати й інші провідні американські розробники штучного інтелекту, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, пропозиція передбачає створення механізму, за якого уряд володітиме 5% акцій кожної великої американської ШІ-компанії. Серед потенційних учасників називають Anthropic, Google та Meta, хоча поки невідомо, чи підтримають вони таку ідею.

Як зазначає FT, Альтман просуває цю концепцію ще з 2025 року. На його думку, державна частка дозволить суспільству отримувати вигоду від стрімкого розвитку штучного інтелекту, який уже створює компанії з потенційною капіталізацією в сотні мільярдів доларів.

Ідея знову опинилася в центрі уваги після того, як адміністрація Трампа почала активніше впливати на розвиток американської ШІ-галузі. Минулого місяця Anthropic тимчасово обмежила доступ до своїх найпотужніших моделей за вимогою уряду США, який послався на міркування національної безпеки. Уже цього тижня Вашингтон скасував обмеження для моделі Fable 5 після того, як компанія виконала вимоги адміністрації.

Сам Дональд Трамп також неодноразово висловлювався за те, щоб держава володіла частками у провідних ШІ-компаніях через спеціальний суверенний фонд. За його задумом, прибуток від цих інвестицій міг би частково розподілятися серед американців. Водночас поки невідомо, як саме уряд отримуватиме такі частки та чи підтримають цю модель самі компанії.