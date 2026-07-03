Фінансові новини
- |
- 03.07.26
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
12:50 03.07.2026 |
OpenAI веде попередні переговори про передачу уряду США 5% акцій компанії. За задумом генерального директора Сема Альтмана, аналогічну частку державі могли б передати й інші провідні американські розробники штучного інтелекту, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
За інформацією видання, пропозиція передбачає створення механізму, за якого уряд володітиме 5% акцій кожної великої американської ШІ-компанії. Серед потенційних учасників називають Anthropic, Google та Meta, хоча поки невідомо, чи підтримають вони таку ідею.
Як зазначає FT, Альтман просуває цю концепцію ще з 2025 року. На його думку, державна частка дозволить суспільству отримувати вигоду від стрімкого розвитку штучного інтелекту, який уже створює компанії з потенційною капіталізацією в сотні мільярдів доларів.
Ідея знову опинилася в центрі уваги після того, як адміністрація Трампа почала активніше впливати на розвиток американської ШІ-галузі. Минулого місяця Anthropic тимчасово обмежила доступ до своїх найпотужніших моделей за вимогою уряду США, який послався на міркування національної безпеки. Уже цього тижня Вашингтон скасував обмеження для моделі Fable 5 після того, як компанія виконала вимоги адміністрації.
Сам Дональд Трамп також неодноразово висловлювався за те, щоб держава володіла частками у провідних ШІ-компаніях через спеціальний суверенний фонд. За його задумом, прибуток від цих інвестицій міг би частково розподілятися серед американців. Водночас поки невідомо, як саме уряд отримуватиме такі частки та чи підтримають цю модель самі компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Туреччина прагне приєднатися до Єдиної зони платежів у євро – заява
|Оборонне партнерство України та Німеччини: планують створити більше десяти СП
|Росія закуповує бензин в Індії, щоб подолати дефіцит – Reuters
|Понад $1,4 млрд на крипті: Трамп оприлюднив доходи за 2025 рік
|Збереження капіталу: Швейцарія — №1 у глобальному рейтингу
Бізнес
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками