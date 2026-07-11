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Посли Євросоюзу підтримали відкриття шостого кластера переговорів про членство України
18:20 10.07.2026 |
Віцепремʼєр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що постійні представники держав-членів при ЄС схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС під назвою "Зовнішні відносини".
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Офіційне рішення про відкриття кластера мають ухвалити на полях Ради ЄС з загальних питань, яка відбуватиметься в Брюсселі 14 липня.
"Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС", - заявив Качка.
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