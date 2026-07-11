Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли Євросоюзу підтримали відкриття шостого кластера переговорів про членство України

Віцепремʼєр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що постійні представники держав-членів при ЄС схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС під назвою "Зовнішні відносини".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Офіційне рішення про відкриття кластера мають ухвалити на полях Ради ЄС з загальних питань, яка відбуватиметься в Брюсселі 14 липня.

"Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС", - заявив Качка.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,4950
  0,0205
 0,05
EUR
 1
 50,8600
  0,0168
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2674  0,03 0,07 44,7096  0,00 0,01
EUR 50,6783  0,11 0,21 51,2317  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4900  0,01 0,01 44,5200  0,01 0,02
EUR 50,8209  0,02 0,04 50,8418  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес