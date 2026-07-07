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АНАЛІТИКА

BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин

15:14 06.07.2026 |

Транспорт

Поки світові автовиробники обережно дискутують про темпи переходу на електротягу, китайська корпорація BYD продовжує агресивну експансію інфраструктури. Під час нещодавньої презентації нової моделі BYD Seal 08 компанія офіційно оголосила про подолання чергового рубежу: понад 7000 станцій швидкої зарядки вже працюють у 325 містах Китаю. Це не просто цифри у звіті, а частина масштабної стратегії з подолання головного страху власників електрокарів - довгого очікування біля розетки.


Мегавати потужності та «залізна» логіка

Амбіції компанії не обмежуються лише кількістю. Ще навесні, презентуючи технології другого покоління, BYD показала найпотужнішу у світі серійну зарядну станцію, здатну видавати до 1500 кВт. Для порівняння: більшість сучасних «швидких» терміналів у Європі та США працюють у діапазоні 150-350 кВт. Така потужність дозволяє обслуговувати не лише легкові авто, а й важкий комерційний транспорт, мінімізуючи простій.

Головним технологічним драйвером став акумулятор Blade другого покоління. Завдяки оновленій хімії та вдосконаленій системі терморегуляції, автомобілі бренду тепер здатні:

  • поповнювати енергію з 10% до 70% всього за 5 хвилин;
  • досягати позначки 97% заряду за 9 хвилин.

    • Мороз не перешкода

    Однією з найбільш критичних проблем електромобілів завжди була деградація швидкості зарядки при низьких температурах. У BYD стверджують, що вирішили це питання. За результатами тестів, при екстремальних -30 °C час зарядки збільшується лише на 3 хвилини порівняно з кімнатною температурою. Повний цикл від 20% до 97% у лютий мороз займає близько 12 хвилин, що є абсолютним рекордом для галузі на сьогодні.

    У межах стратегії Flash Charge China компанія планує до кінця 2026 року збільшити кількість станцій до 20 000 одиниць. З них 18 000 будуть середньої потужності для міського використання, а 2 000 - надшвидкісними хабами на магістралях. З огляду на динаміку, з якою китайський гігант впроваджує зміни, ці плани виглядають цілком реалістичними.

    Поки китайці фокусуються на швидкості зарядки та «розумній» інфраструктурі, європейські бренди іноді віддають перевагу візуальним оновленням, як-от Volkswagen Amarok Dark Label, де головним акцентом став дизайн спецверсії.
    За матеріалами: gagadget.com
    Ключові теги: BYD
     

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