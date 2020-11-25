SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

Американская компания SpaceX утром в среду, 25 ноября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников в рамках продолжающегося развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники доставлены на орбиту тяжелой ракетой-носителем Falcon, сообщила компания.

Запуск был осуществлен c космодрома NASA в штате Флорида. Спутники были выведены на заданную орбиту через 14 минут 46 секунды после старта. Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года.

Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 24 октября. С учетом нынешних аппаратов орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Возвращение первой ступени многоразовой ракеты

Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, использовавшаяся для запуска в седьмой раз, через 8 минут 43 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные морские суда в Атлантическом океане должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет SpaceX экономить при запусках своих ракет до 6 млн долларов.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.