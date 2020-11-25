Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
12:36 25.11.2020 |
Американская компания SpaceX утром в среду, 25 ноября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников в рамках продолжающегося развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники доставлены на орбиту тяжелой ракетой-носителем Falcon, сообщила компания.
Запуск был осуществлен c космодрома NASA в штате Флорида. Спутники были выведены на заданную орбиту через 14 минут 46 секунды после старта. Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года.
Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 24 октября. С учетом нынешних аппаратов орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Возвращение первой ступени многоразовой ракеты
Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, использовавшаяся для запуска в седьмой раз, через 8 минут 43 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
Кроме того, специальные морские суда в Атлантическом океане должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет SpaceX экономить при запусках своих ракет до 6 млн долларов.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
|Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти
|Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут
|Всматриваясь в дыру... Где Зеленскому взять 20 млрд грн на обещания ФОПам и не только
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
Это интересно
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
|Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC
|16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
|В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним
|Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
|Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж