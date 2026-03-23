Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times

Щонайменше 12 світових автовиробників скорочують свої плани щодо виробництва електромобілів через стійкий попит на двигуни внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки - як у США, так і в Європі.

Як пише Financial Times, японська компанія Honda відмовилася від свого плану припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року та прогнозує збитки у розмірі $16 млрд протягом наступних двох років через перегляд своєї стратегії електромобілів.

Автовиробники Mercedes-Benz, Ford, Stellantis та Volvo Cars також скоротили свої цілі щодо повністю електричних автомобілів.

Серед брендів класу люкс Rolls-Royce, що належить BMW, останнім змінив курс, оголосивши цього тижня, що продовжуватиме виробляти автомобілі з бензиновими двигунами після 2030 року.

Bentley, Lotus, Audi та Porsche вже скоротили плани щодо повного або 80-відсоткового переходу на електромобілі протягом наступного десятиліття, причому багато хто вирішив продовжити доступність гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі у своїх модельних рядах.

Компанія Lamborghini, що належить Volkswagen, також нещодавно відмовилася від свого плану випустити свій перший повністю електричний автомобіль Lanzador до 2030 року. Натомість ця модель буде гібридом із підзарядкою від мережі.

Минулого року компанія Ferrari вдвічі скоротила свою ціль із виробництва електромобілів до 2030 року, але продовжує працювати над своєю першою електричною моделлю, заявивши, що прагне забезпечити однакове "гострі відчуття від водіння", незалежно від того, чи автомобіль бензиновий, гібридний чи на акумуляторній батареї.

Bentley, яка також належить Volkswagen, минулого року заявила, що продовжить продавати гібриди із підзарядкою від мережі після 2035 року, відмовившись від своєї цілі виключно для електромобілів.

Причини переорієнтування

Із моменту приходу до влади Дональда Трампа адміністрація президента США скасувала федеральні податкові пільги для людей, які купують електромобілі, скоротила витрати на зарядну інфраструктуру та послабила цільові показники викидів транспортних засобів.

Європейський Союз також послабив свої цільові показники викидів.

Розрахунки FT показують, що зміни в стратегіях електромобілів, включно зі скасуванням запуску автомобілів та інвестиційних планів, коштували світовій автомобільній промисловості щонайменше $75 млрд за останній рік.