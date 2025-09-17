Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрила розслідування щодо електронних дверних ручок Tesla, які можуть втратити живлення та заблокувати людей у салоні. Про це пише The Verge.

Розслідування охоплює близько 174 тис. електрокросоверів Model Y, однак регулятор попереджає, що перевірка може бути розширена і на інші моделі. Йдеться про випадки несправності дверних ручок через низьковольтну батарею, що не дозволяє відкрити двері ззовні. NHTSA повідомила про дев'ять задокументованих інцидентів, коли діти залишалися заблокованими всередині Tesla, а батьки не могли відкрити двері, щоб їх витягнути.

У Tesla є механічні важелі для аварійного відкриття дверей, однак регулятор наголошує, що діти чи літні люди можуть не знати про них або не мати змоги ними скористатися.

"Залишатися замкненим у машині є особливо небезпечно в екстрених ситуаціях, зокрема коли дитина перебуває в авто під час спеки", - зазначає NHTSA.

Компанію Tesla давно критикують за дизайн дверних ручок: вони вбудовані в корпус авто для зменшення опору, проте залежать від електрики. З міркувань безпеки уряд Китаю свого часу навіть обговорював можливість їхньої заборони.

Це розслідування додається до вже наявних перевірок Tesla у США. Раніше компанію критикували за те, що вона запізно повідомляла про аварії з автопілотом і мала проблеми з дистанційним паркуванням після кількох інцидентів. Нову перевірку посилило й розслідування Bloomberg, де власники Tesla розповіли, що після ДТП вони опинялися заблокованими в машині із серйозними травмами.

Нагадаємо, нещодавно в Австралії Tesla відкликала понад 7 тисяч кросоверів Model Y 2025 року випуску через помилку у програмному забезпечені системи автоматичного захисту вікна з боку водія.