Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
11:52 17.09.2025 |
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрила розслідування щодо електронних дверних ручок Tesla, які можуть втратити живлення та заблокувати людей у салоні. Про це пише The Verge.
Розслідування охоплює близько 174 тис. електрокросоверів Model Y, однак регулятор попереджає, що перевірка може бути розширена і на інші моделі. Йдеться про випадки несправності дверних ручок через низьковольтну батарею, що не дозволяє відкрити двері ззовні. NHTSA повідомила про дев'ять задокументованих інцидентів, коли діти залишалися заблокованими всередині Tesla, а батьки не могли відкрити двері, щоб їх витягнути.
У Tesla є механічні важелі для аварійного відкриття дверей, однак регулятор наголошує, що діти чи літні люди можуть не знати про них або не мати змоги ними скористатися.
"Залишатися замкненим у машині є особливо небезпечно в екстрених ситуаціях, зокрема коли дитина перебуває в авто під час спеки", - зазначає NHTSA.
Компанію Tesla давно критикують за дизайн дверних ручок: вони вбудовані в корпус авто для зменшення опору, проте залежать від електрики. З міркувань безпеки уряд Китаю свого часу навіть обговорював можливість їхньої заборони.
Це розслідування додається до вже наявних перевірок Tesla у США. Раніше компанію критикували за те, що вона запізно повідомляла про аварії з автопілотом і мала проблеми з дистанційним паркуванням після кількох інцидентів. Нову перевірку посилило й розслідування Bloomberg, де власники Tesla розповіли, що після ДТП вони опинялися заблокованими в машині із серйозними травмами.
Нагадаємо, нещодавно в Австралії Tesla відкликала понад 7 тисяч кросоверів Model Y 2025 року випуску через помилку у програмному забезпечені системи автоматичного захисту вікна з боку водія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
Бізнес
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації