НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації

09:52 22.08.2025

Транспорт

 

У Каліфорнії власник електропікапа Cybertruck подав колективний позов проти компанії Tesla, звинувачуючи її у недотриманні рекламних обіцянок щодо комплектації Foundation Series. Про це пише CarScoops.

Позивач Ерік Шварц стверджує, що заплатив додаткові $20 000 за оновлення, яке мало включати світлодіодну позашляхову панель на даху, однак отримав автомобіль без цієї деталі. Шварц намагався вирішити проблему напряму з Tesla, звернувшись із запитом на встановлення світлової панелі, але після невдалих спроб подав позов.

У документі зазначено, що він зазнав "фактичної шкоди", оскільки не отримав товар, за який вже сплатив. Позов має на меті представити інтереси всіх покупців Cybertruck комплектації Foundation Series у Каліфорнії, які не отримали обіцяне оновлення.

Юридична команда Шварца також заявляє, що багато клієнтів могли б відмовитися від покупки, якби знали, що рекламні матеріали Tesla вводять в оману, і що компанія не мала наміру постачати заявлену комплектацію.

Це не єдиний позов, з яким Tesla зіткнулася останнім часом у Каліфорнії. Раніше цього тижня каліфорнійський суд постановив, що компанія має відповісти на колективний позов, у якому її звинувачують у поширенні неправдивої інформації про можливості автономного водіння.

У позові йдеться, що Tesla не виконала обіцянки, які були оприлюднені на офіційному сайті, у блогах, соціальних мережах, а також у публічних заявах Ілона Маска. Позивачі стверджують, що ці заяви вплинули на їхнє рішення придбати автомобілі, які в реальності не мали заявлених функцій.
За матеріалами: mezha.media
Tesla
 

