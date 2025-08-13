Фінансові новини
13.08.25
18:17
RSS
мапа сайту
Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
12:30 13.08.2025 |
У Tesla і без того вистачає проблем - падіння продажів, посилення конкуренції, непроста кон'юнктура ринку. Але тепер до цього додалася тиха, але небезпечна криза: масовий вихід ключових керівників.
Останнім компанію покинув П'єро Ландольфі (Piero Landolfi), який пропрацював майже дев'ять років і обіймав посаду директора з сервісу в Північній Америці. У прощальному пості на LinkedIn він назвав Tesla "місцем, де неймовірні люди створюють неймовірні продукти", але зізнався, що настав час для "нової пригоди". Нею стало керівництво операціями в компанії Nimble, що займається ШІ-робототехнікою та автоматизацією e-commerce. Примітно, що там уже працюють кілька колишніх співробітників Tesla - схоже, у відтоку кадрів є конкретний напрям.
Ландольфі став десятим топом, який пішов із Tesla у 2025-му. У списку - керівники майже всіх ключових напрямків: від продажів і HR до проєктування чипів і робототехніки. Серед них - глава команди Optimus Мілан Ковач (Milan Kovac), віцепрезидент з апаратної інженерії Піт Беннон (Pete Bannon) і лідер АІ-проекту Dojo, амбітного суперкомп'ютера для навчання автопілота.
Dojo мав знизити залежність Tesla від Nvidia, але в серпні Ілон Маск оголосив про його закриття, назвавши "еволюційним глухим кутом". Закриття проекту і кадрові чистки збіглися в часі, посиливши розмови про внутрішню кризу.
Колись Tesla вважалася магнітом для талантів, але тепер відтік мізків і різкі політичні заяви Маска підривають привабливість компанії - і в очах інвесторів, і в очах майбутніх співробітників.
