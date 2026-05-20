Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент затвердив оновлені вимоги до іноземних інвестицій у стратегічні галузі ЄС

Європейський парламент у вівторок схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає "Європейська правда".

Нові правила підтримали 508 депутатів, 64 - проголосували проти та 90 утрималися.

Тепер ініціативу має погодити Рада ЄС, перш ніж вона почне діяти через 18 місяців.

Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у чутливі сектори, такі як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру, з метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку.

Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій.

Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу.

У березні Єврокомісія подала законодавчу пропозицію щодо Закону про промисловий акселератор, у якому передбачені рамки іноземних інвестицій у стратегічні галузі.

"Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки", - заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом.

Раніше повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте цього тижня закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво, оскільки Альянс прагне зміцнити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголошує, що на тлі критичної риторики США на адресу Європи європейцям варто зосередитись на інвестиціях у власну оборону.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес