Фінансові новини
- |
- 20.05.26
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Радбезі ООН Росія пригрозила Латвії через дрони, США дали відповідь
08:41 20.05.2026 |
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН знову озвучив фейки про нібито підготовку ударів українських безпілотників із території Латвії та інших країн Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Небензі під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.
Небензя послався на заяви Служби зовнішньої розвідки РФ, які раніше вже офіційно спростували Україна та Латвія. Російський дипломат також пригрозив, що членство в НАТО нібито "не захистить" країни Балтії від ударів у відповідь.Після виступу представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес попросила слово для відповіді Росії.
Вона заявила, що Москва вкотре поширює брехню та дезінформацію.
"Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово", - наголосила дипломатка.
За словами Павлюти-Десландес, погрози з боку Росії свідчать про "відчай та слабкість" Кремля.
"Ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", - додала вона.
Одразу після цього слово взяла заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, яка також відповіла на заяви Росії.
Вона наголосила, що США виконують усі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.
"Погрозам на адресу члена Ради (Латвії - ред.) немає місця. Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО", - заявила Брюс.
Нагадаємо, раніше російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна нібито готує атаки по РФ із території Латвії за згодою латвійської влади.
У Ризі та Києві ці заяви назвали фейком і елементом російської дезінформації. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, глава МЗС Байба Браже та речник МЗС України Георгій Тихий наголосили, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Психологічний стан і зачаття: чи є звʼязок
У РУБРИЦІ
|У Радбезі ООН Росія пригрозила Латвії через дрони, США дали відповідь
|Британія відкриває імпорт дизелю та авіапального з російської нафти
|ЄС змінює правила для української сталі: готуються квоти
|ЄС посилює вимоги до України: податкові пільги на посилки — під переглядом
|США втретє запровадили часткове послаблення нафтових санкцій проти РФ
|Урок Brexit: ЄС не готовий до компромісів у переговорах з Британією
Бізнес
|Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus