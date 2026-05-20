У Радбезі ООН Росія пригрозила Латвії через дрони, США дали відповідь

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН знову озвучив фейки про нібито підготовку ударів українських безпілотників із території Латвії та інших країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Небензі під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.





Небензя послався на заяви Служби зовнішньої розвідки РФ, які раніше вже офіційно спростували Україна та Латвія. Російський дипломат також пригрозив, що членство в НАТО нібито "не захистить" країни Балтії від ударів у відповідь.

Після виступу представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес попросила слово для відповіді Росії.

Вона заявила, що Москва вкотре поширює брехню та дезінформацію.

"Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово", - наголосила дипломатка.

За словами Павлюти-Десландес, погрози з боку Росії свідчать про "відчай та слабкість" Кремля.

"Ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", - додала вона.

Одразу після цього слово взяла заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, яка також відповіла на заяви Росії.

Вона наголосила, що США виконують усі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.

"Погрозам на адресу члена Ради (Латвії - ред.) немає місця. Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО", - заявила Брюс.

Нагадаємо, раніше російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна нібито готує атаки по РФ із території Латвії за згодою латвійської влади.

У Ризі та Києві ці заяви назвали фейком і елементом російської дезінформації. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, глава МЗС Байба Браже та речник МЗС України Георгій Тихий наголосили, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії.