Урок Brexit: ЄС не готовий до компромісів у переговорах з Британією

Велика Британія не зможе розраховувати на повернення своїх колишніх пільг та особливого статусу в разі повторного вступу до Європейського Союзу. Брюссель готовий прийняти Лондон назад лише на загальних умовах, які діють для всіх нових членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Колишні та чинні європейські топчиновники дали чіткий сигнал Лондону, що повернення до ЄС, якщо воно відбудеться, буде дуже болючим для Королівства. Країні доведеться урізати свої бажання та жити "як всі".

Раніше Лондон мав безпрецедентні привілеї: Велика Британія не входила до зони євро. Вона ігнорувала Шенгенську зону. Також країна отримувала величезну знижку на бюджетні внески.Георг Рікелес, колишній радник робочої групи ЄС з питань Brexit, пояснив ситуацію: "Існує стратегічна потреба у співпраці ЄС та Великої Британії, але я не думаю, що буде бажання відкривати нові десятиліття британської винятковості. Ціною повторного вступу буде членство на нормальних умовах".

Без фунта та кордонів

Якщо повернення відбудеться, а соцопитування демонструють, що британці дуже його хочуть, то нові переговори почнуться зі стандартних вимог. Це підтверджує Сандро Гоці, колишній міністр Європи Італії, який тепер працює в Європарламенті. Гоці наголосив, що індивідуальний підхід зник назавжди. Лондону доведеться обговорювати ті ж питання, що й будь-якому іншому кандидату.

У Брюсселі очікують повної інтеграції, що означає перехід на єдину валюту. Також Британії доведеться відкрити кордони. Більше переваг можна отримати лише через об'єднання суверенітету з Європою.

Чому питання помилковості Brexit знову актуальне

Дискусія про повернення в ЄС ожила після того, як Лейбористи на чолі з чинним прем'єром Кіром Стармером програли місцеві вибори. Тепер вони відкрито говорять про таку можливість.

Наприклад, Енді Бернем, мер Великого Манчестера, назвав Brexit катастрофою. Він хоче бачити країну в союзі ще за свого життя. Проте Бернем пропонує й інші варіанти:

приєднання до єдиного ринку;

участь у новій Європейській раді безпеки;

тісна оборонна співпраця.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також застеріг Лондон від марних очікувань щодо "меню на вибір". Британія, якщо вирішить повернутись, повинна засвоїти фундаментальні правила Європи.

Що передувало обговоренню помилковості Brexit

Ще у січню цього року Кір Стармер зробив несподівану заяву про Brexit. Прем'єр анонсував підготовку законопроєкту, який буде узгоджувати окремі норми британського законодавства з правилами Євросоюзу. Це дозволить "перезавантажити Brexit".

Також соцопитування у Великій Британії показали рекордні цифри підтримки приєднання до ЄС через 10 років після розриву. Більшість жителів Королівства прагнуть повернутися до складу Європейського Союзу.