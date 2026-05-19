Фінансові новини
- |
- 19.05.26
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Що відомо про ракету Ruta на 2000 км і плани її випробувань в Україні
09:02 19.05.2026 |
Європейська компанія Destinus оголосила про прискорення програми RUTA Block 3 для створення далекобійної високоточної ударної системи класу 2000 км. Про це повідомили у пресрелізі компанії.
Льотні випробування нового виробу планують розпочати у 2027 році.
У компанії заявили, що Ruta Block 3 стане розвитком сімейства Ruta, яке вже перейшло "від бойової перевірки до серійного промислового виробництва".
Зазначається, що Ruta Block 1 вже серійно виробляється у Нідерландах, а Ruta Block 2, створена за підтримки українського оборонного кластера Brave1, нині проходить льотні випробування в Україні та має перейти до масштабування виробництва у 2026 році.Рендер контейнерного запуску далекобійної ударної системи Ruta Destinus
Ruta Block 3 має отримати турбореактивний двигун Destinus T220 нового покоління та бойову частину класу 250 кг.
Система призначена для далекобійних ударів у складних умовах протидії. Вона матиме автономну навігацію для роботи в умовах деградації GNSS (супутникової навігації, зокрема GPS), а також систему термінального наведення (наведення на ціль на фінальній ділянці польоту), яка наразі розробляється.
Також заявлена контейнерна пускова архітектура стандарту ISO - систему планують запускати зі стандартних контейнерів для наземного, морського та стаціонарного базування.
У компанії також зазначили, що систему створюють на основі бойового досвіду, отриманого в Україні.Рендер далекобійної ударної системи RUTA Block II Destinus
У компанії повідомили, що система призначена для далекобійних ударів у складних умовах протидії та матиме автономну навігацію для роботи в умовах приглушеного або відсутнього сигналу GNSS. Також заявлена контейнерна пускова установка стандарту ISO для наземного, морського та стаціонарного базування.
Програму реалізовуватимуть у трьох країнах. У Нідерландах Destinus відповідатиме за розробку та основне виробництво Ruta. В Україні компанія займатиметься розробкою, випробуваннями та виробництвом ключових компонентів. У Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems має забезпечити масштабне виробництво та фінальну інтеграцію систем для Бундесверу та інших європейських замовників.
"Європа входить у нову оборонну еру, де вирішальним фактором є вже не існування високоточних озброєнь, а здатність виробляти, поповнювати та вдосконалювати їх у промислових масштабах під час тривалих високоінтенсивних операцій", - заявив генеральний директор Destinus Михайло Кокорич.
За його словами, "мета полягає не у виробництві символічної кількості складних ракет, а у створенні реальної європейської далекобійної ударної спроможності з глибокою промисловою базою".
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що спроможності глибокого високоточного удару мають велике значення з точки зору безпекової політики.
Він також повідомив, що Rheinmetall планує створити спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems до кінця цього року та "виготовити і поставити перші ракети з майданчика в Унтерлюсі до кінця 2026 року".
Раніше "Оборонка" писала, що Destinus завершила льотні випробування системи далекобійного ураження Ruta Block 2, підтвердивши нову конфігурацію запуску та складні крила. У компанії заявили, що система готується до масштабування виробництва та більш гнучкого розгортання на наземних, морських і стаціонарних платформах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС змінює правила для української сталі: готуються квоти
|ЄС посилює вимоги до України: податкові пільги на посилки — під переглядом
|США втретє запровадили часткове послаблення нафтових санкцій проти РФ
|Урок Brexit: ЄС не готовий до компромісів у переговорах з Британією
|Що відомо про ракету Ruta на 2000 км і плани її випробувань в Україні
|Покупці судяться з Amazon через подорожчання товарів, пов’язане з митами Трампа
Бізнес
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ