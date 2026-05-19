Що відомо про ракету Ruta на 2000 км і плани її випробувань в Україні

Європейська компанія Destinus оголосила про прискорення програми RUTA Block 3 для створення далекобійної високоточної ударної системи класу 2000 км. Про це повідомили у пресрелізі компанії.

Льотні випробування нового виробу планують розпочати у 2027 році.

У компанії заявили, що Ruta Block 3 стане розвитком сімейства Ruta, яке вже перейшло "від бойової перевірки до серійного промислового виробництва".

Зазначається, що Ruta Block 1 вже серійно виробляється у Нідерландах, а Ruta Block 2, створена за підтримки українського оборонного кластера Brave1, нині проходить льотні випробування в Україні та має перейти до масштабування виробництва у 2026 році.

Рендер контейнерного запуску далекобійної ударної системи Ruta Рендер контейнерного запуску далекобійної ударної системи Ruta Destinus

Ruta Block 3 має отримати турбореактивний двигун Destinus T220 нового покоління та бойову частину класу 250 кг.

Система призначена для далекобійних ударів у складних умовах протидії. Вона матиме автономну навігацію для роботи в умовах деградації GNSS (супутникової навігації, зокрема GPS), а також систему термінального наведення (наведення на ціль на фінальній ділянці польоту), яка наразі розробляється.

Також заявлена контейнерна пускова архітектура стандарту ISO - систему планують запускати зі стандартних контейнерів для наземного, морського та стаціонарного базування.

У компанії також зазначили, що систему створюють на основі бойового досвіду, отриманого в Україні.

  Рендер далекобійної ударної системи RUTA Block II Destinus

Програму реалізовуватимуть у трьох країнах. У Нідерландах Destinus відповідатиме за розробку та основне виробництво Ruta. В Україні компанія займатиметься розробкою, випробуваннями та виробництвом ключових компонентів. У Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems має забезпечити масштабне виробництво та фінальну інтеграцію систем для Бундесверу та інших європейських замовників.

"Європа входить у нову оборонну еру, де вирішальним фактором є вже не існування високоточних озброєнь, а здатність виробляти, поповнювати та вдосконалювати їх у промислових масштабах під час тривалих високоінтенсивних операцій", - заявив генеральний директор Destinus Михайло Кокорич.

За його словами, "мета полягає не у виробництві символічної кількості складних ракет, а у створенні реальної європейської далекобійної ударної спроможності з глибокою промисловою базою".

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що спроможності глибокого високоточного удару мають велике значення з точки зору безпекової політики.

Він також повідомив, що Rheinmetall планує створити спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems до кінця цього року та "виготовити і поставити перші ракети з майданчика в Унтерлюсі до кінця 2026 року".

Раніше "Оборонка" писала, що Destinus завершила льотні випробування системи далекобійного ураження Ruta Block 2, підтвердивши нову конфігурацію запуску та складні крила. У компанії заявили, що система готується до масштабування виробництва та більш гнучкого розгортання на наземних, морських і стаціонарних платформах.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
