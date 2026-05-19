Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

США втретє запровадили часткове послаблення нафтових санкцій проти РФ

Сполучені Штати втретє впродовж цієї весни тимчасово послабили санкції щодо російської нафти, видавши новий виняток, який дозволяє доставляти та продавати певні партії, що вже перебувають у морі. Про це з посиланням на джерело, обізнане з цим рішенням, 18 травня повідомляє агенція Reuters.

Офіційного повідомлення, як це було в квітні, сайт міністерства фінансів США наразі не оприлюднив.

Згодом це рішення підтвердив у мережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент, додавши, що це зроблено, «щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі».

«За словами джерела, термін дії санкційного звільнення діятиме ще 30 днів. Сполучені Штати видали санкційне звільнення, щоб полегшити дефіцит поставок нафти та вплив високих цін через закриття Іраном Ормузької протоки на тлі американо-ізраїльської операції, але цей крок мало чим допоміг у заспокоєнні цін на бензин у США», - вказано в повідомленні Reuters.

Оновлена ліцензія має вузький характер - вона поширюється лише на нафту, вже завантажену на судна, - але критики кажуть, що повторне застосування таких винятків ризикує підірвати ширший режим санкцій, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Провідні демократи в Сенаті, включно із Чаком Шумером, Елізабет Воррен та Джин Шагін, у квітні засудили це рішення як «розворот на 180 градусів», стверджуючи, що воно надсилає неоднозначний сигнал у той час, коли Росія продовжує військову кампанію проти України.

«Це рішення ганебне», - заявили вони у спільній заяві, вказуючи на те, що російські атаки на Україну тривають, а послаблення санкцій може продовжити війну.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявляв, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків, які дозволяли закуповувати іранську і російську нафту без застосування санкцій США. Попри цю заяву, дія винятків згодом була продовжена.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1591
  0,0867
 0,20
EUR
 1
 51,4100
  0,1494
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7443  0,02 0,05 44,3757  0,05 0,12
EUR 51,1330  0,10 0,19 51,7704  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1450  0,02 0,03 44,1750  0,02 0,03
EUR 51,3494  0,08 0,16 51,3666  0,08 0,16

