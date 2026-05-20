Британія відкриває імпорт дизелю та авіапального з російської нафти
08:23 20.05.2026 |
Уряд Великої Британії дозволить імпортувати до країни дизельне та авіаційне пальне, вироблене за кордоном із російської сирої нафти, аби протидіяти зростанню внутрішніх цін через конфлікт на Близькому Сході.
Про це пише Reuters, передає Укрінформ.
Цей крок має на меті послабити ціновий тиск на британські авіакомпанії та домогосподарства і пов'язаний із продовженням Сполученими Штатами винятку із санкцій проти Росії, що дозволяє купувати вже завантажену на танкери російську нафту для підтримки енергетично вразливих країн на тлі перебоїв у поставках через конфлікт навколо Ірану та закриття Ормузької протоки.
Вищі ціни на пальне призвели до нового витка підвищення вартості життя у Великій Британії, з чим уряд намагається боротися шляхом стримування інфляції та забезпечення доступності енергії.
Офіційні дані, опубліковані у вівторок, 19 травня, також вказали на охолодження британського ринку праці і скорочення кількості робочих місць та вакансій, оскільки війна з Іраном негативно впливає на економічні перспективи.
Нові правила набувають чинності в середу і будуть безстроковими, але періодично переглядатимуться і можуть бути змінені чи скасовані.
Уряд Великої Британії у вівторок також видав обмежену в часі ліцензію, що діє до 1 січня наступного року, на транспортування морськими шляхами скрапленого природного газу із підсанкційних російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал» на Далекому Сході РФ. Таким кроком Лондон намагається частково зменшити дефіцит СПГ, що виник через перебої у поставках із Перської затоки.
