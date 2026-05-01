У Росії ввели заборону на ввезення терміналів Starlink

Російський уряд запровадив заборону на ввезення в країну засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв'язку, включаючи термінали Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

«Забороняється ввезення в РФ радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об'єктів зв'язку (супутників зв'язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот», - йдеться в документі, поширеному пресслужбою уряду.

Зазначається, що заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії.

З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет під приводом боротьби з українськими безпілотниками - «шатдауни» торкнулися понад 60 регіонів.

За даними Top10VPN, у 2025 році такі відключення торкнулися практично всіх жителів країни, а їхня загальна тривалість склала 37 166 годин.