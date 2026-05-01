Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії ввели заборону на ввезення терміналів Starlink
12:00 01.05.2026 |
Російський уряд запровадив заборону на ввезення в країну засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв'язку, включаючи термінали Starlink.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.
«Забороняється ввезення в РФ радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об'єктів зв'язку (супутників зв'язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот», - йдеться в документі, поширеному пресслужбою уряду.
Зазначається, що заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії.
З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет під приводом боротьби з українськими безпілотниками - «шатдауни» торкнулися понад 60 регіонів.
За даними Top10VPN, у 2025 році такі відключення торкнулися практично всіх жителів країни, а їхня загальна тривалість склала 37 166 годин.
ТОП-НОВИНИ
