Долар США дешевшає до євро і фунта після засідань ЄЦБ і Банку Англії, єна різко зміцнюється

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів після засідань Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії.

Єна різко дорожчає в парі з доларом, що, за даними видання Nikkei, зумовлено інтервенціями влади Японії для підтримки нацвалюти.

Пара долар/єна за даними на 17:10 к.ч. торгується на рівні 156,77 єн, що на 2,3% нижче від рівня закриття попередньої сесії (160,44 єни). Раніше під час торгів падіння курсу долара сягало 3% - це найрізкіше зниження з грудня 2022 року.

За даними Nikkei, уряд Японії за допомогою місцевого ЦБ провів інтервенції на валютному ринку вперше з липня 2024 року, купуючи єни і продаючи долари. Прибутковість 10-річних держоблігацій країни в четвер піднялася вище за 2,5% річних, досягнувши максимуму з 1997 року, зазначає Trading Economics.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,49%, ширший WSJ Dollar Index - 0,68%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,1696 порівняно з $1,1677 на закриття попередньої сесії.

ЄЦБ зберіг основні процентні ставки на колишніх рівнях за підсумками засідання в четвер. Ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%.

При цьому президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила під час пресконференції, що рада керівників обговорювала різні варіанти на квітневому засіданні, зокрема підвищення ставок.

"Ми ухвалили зважене рішення, хоча й на основі наразі недостатньої інформації, - заявила вона. - Ми обговорювали рішення, яке сьогодні ухвалили одноголосно, але також детально і глибоко ми розглядали можливість підвищення ставки".

Банк Англії також не став змінювати ключову процентну ставку в четвер, залишивши її на рівні 3,75% річних. За збереження ставки проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC). Один з учасників засідання виступив за її підвищення на 25 базисних пунктів - до 4%.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що збереження ставки на колишньому рівні є "обґрунтованим рішенням", однак дав зрозуміти, що ставка може бути підвищена в разі подальших серйозних порушень у постачанні енергоносіїв.

Курс фунта до долара збільшився під час торгів до $1,3529 з $1,3477 на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8330 юаня порівняно з 6,8476 юаня на закриття ринку в середу.

