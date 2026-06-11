Фінансові новини
- |
- 11.06.26
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото дешевшає на побоюваннях ескалації на Близькому Сході
14:20 11.06.2026 |
Ціни на золото помірно знижуються в четвер, у центрі уваги залишається ситуація на Близькому Сході.
До 13:04 к.ч. котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex опускаються на 0,5%, до $4112,3 за унцію.
Срібло дешевшає на 0,9%, до $64,14 за унцію, платина - на 1,2%, до $1671,5 за унцію.
Збройні сили США завдали ударів по кількох цілях на території Ірану, а американський президент Дональд Трамп пригрозив країні ще потужнішими обстрілами, якщо Тегеран не укладе угоду з Вашингтоном. Тим часом Іран атакував американські бази в Кувейті та Бахрейні, а також оголосив про повне перекриття Ормузької протоки для всіх типів суден.
Водночас телеканал CNN повідомив у четвер із посиланням на джерело в дипломатичних колах, що переговори щодо врегулювання американо-іранського конфлікту тривають і "рухаються правильним шляхом".
Інвестори побоюються, що затягування конфлікту може змусити центробанки світу підвищити ключові ставки для стримування інфляції. Першим з них може стати Європейський центральний банк, засідання якого відбудеться пізніше в четвер. Жорстка ГКП є негативним фактором для золота, оскільки знижує його порівняльну інвестиційну привабливість порівняно з іншими інструментами, що приносять процентний дохід.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Золото дешевшає на побоюваннях ескалації на Близькому Сході
|IPO ПриватБанку може відбутися у Варшаві — НБУ про плани
|НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1
|НБУ: сім із десяти банків оцінюють екологічні, соціальні та управлінські ризики при кредитуванні
|Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни
|НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму – майже 45/$1
Бізнес
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни
|Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C