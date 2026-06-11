Золото дешевшає на побоюваннях ескалації на Близькому Сході

Ціни на золото помірно знижуються в четвер, у центрі уваги залишається ситуація на Близькому Сході.

До 13:04 к.ч. котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex опускаються на 0,5%, до $4112,3 за унцію.

Срібло дешевшає на 0,9%, до $64,14 за унцію, платина - на 1,2%, до $1671,5 за унцію.

Збройні сили США завдали ударів по кількох цілях на території Ірану, а американський президент Дональд Трамп пригрозив країні ще потужнішими обстрілами, якщо Тегеран не укладе угоду з Вашингтоном. Тим часом Іран атакував американські бази в Кувейті та Бахрейні, а також оголосив про повне перекриття Ормузької протоки для всіх типів суден.

Водночас телеканал CNN повідомив у четвер із посиланням на джерело в дипломатичних колах, що переговори щодо врегулювання американо-іранського конфлікту тривають і "рухаються правильним шляхом".

Інвестори побоюються, що затягування конфлікту може змусити центробанки світу підвищити ключові ставки для стримування інфляції. Першим з них може стати Європейський центральний банк, засідання якого відбудеться пізніше в четвер. Жорстка ГКП є негативним фактором для золота, оскільки знижує його порівняльну інвестиційну привабливість порівняно з іншими інструментами, що приносять процентний дохід.

