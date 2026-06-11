НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1

Національний банк України (НБУ) 11 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,9557 грн/$1, за день він послабився менш ніж на 1 коп. та четвертий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 11 червня на новому мінімальному рівні 44,9790 грн/$1, послабивши його за день майже на 14 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,5%.

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 червня 2026 року.

Показник 10.06.2026 11.06.2026 Зміна. % Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.9516 44.9557 0.01

Дані: НБУ



