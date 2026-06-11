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НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1
13:33 11.06.2026 |
Національний банк України (НБУ) 11 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,9557 грн/$1, за день він послабився менш ніж на 1 коп. та четвертий день поспіль оновив історичний мінімум.
Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 11 червня на новому мінімальному рівні 44,9790 грн/$1, послабивши його за день майже на 14 коп.
З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,5%.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 червня 2026 року.
|Показник
|10.06.2026
|11.06.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.9516
|44.9557
|0.01
Дані: НБУ
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