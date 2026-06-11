НБУ: сім із десяти банків оцінюють екологічні, соціальні та управлінські ризики при кредитуванні

Майже 80% українських банків відчувають вплив ESG-ризиків (екологічність, соціальна відповідальність та ефективність корпоративного управління) на свою діяльність, а понад 70% враховують такі фактори під час ухвалення рішень щодо кредитування.

Про це під час Міжнародного екологічного форуму «Довкілля України» сказав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, відповідні дані отримано за результатами опитування банків щодо управління ESG-ризиками та інтеграції принципів сталого розвитку у корпоративне управління, які будуть оприлюднені найближчим часом.

«Частка банків, які вже відчувають вплив ESG-ризиків на власну діяльність, сягнула майже 80%. Майже 70% банків відчувають вплив ESG-факторів на якість корпоративного портфеля і майже 50% - на роздрібний», - зазначив Ніколайчук.

Окрім цього, сама оцінка таких ризиків поступово стає невід'ємною частиною кредитного процесу.

«Якщо у 2024 році лише 39% банків враховували такі фактори при схваленні кредитних заявок, то нині цей показник уже перевищив 70%. Безумовно, цей прогрес не є рівномірним, однак загальна тенденція є позитивною, тоді як ініціатива в цій сфері йде не тільки від регулятора», - додав він.

За словами Ніколайчука, банки також демонструють прогрес у впровадженні принципів сталого розвитку. Зокрема, більше половини установ інтегрували управління ESG-ризиками у свої системи контролю, а більшість уже мають відповідні стратегічні документи.

Загалом, вже 15 банків здійснюють публічне розкриття інформації про ESG-ризики та можливості, а оцінка таких факторів дедалі частіше застосовується у корпоративному кредитуванні.

У Нацбанку також відзначають прогрес у євроінтеграції фінансового сектору, зокрема рівень відповідності банківського регулювання стандартам ЄС зріс із близько 50% на початку 2022 року до актуальних майже 80%.

«ESG - це не додатковий регуляторний тягар. Передусім, це можливість для українських банків та їхніх клієнтів отримати доступ до ширшого кола міжнародних інвесторів, нових джерел фінансування та кращих умов залучення капіталу. При цьому, що важливо, наш український досвід враховує потреби воєнного часу», - підсумував Ніколайчук.

У червні 2025 року правління Національного банку України затвердило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі.