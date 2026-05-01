Війна США з Іраном коштувала вдвічі дорожче, ніж заявляли: структура витрат

Справжня ціна війни США в Ірані ближча до 50 мільярдів доларів, що приблизно вдвічі перевищує публічну оцінку, яку Пентагон навів у свідченнях Конгресу цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американські анонімні джерела CBS News.


Озвучена вартість війни США в Ірані

У середу посадовець Пентагону оцінив вартість операції Міністерства оборони "Епічна лють" приблизно в 25 мільярдів доларів, і ця цифра не повністю враховує пошкоджене або знищене обладнання чи пошкоджені військові об'єкти США.

Коли міністр оборони Піт Хегсет та генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, цього тижня виступили перед законодавцями, щоб захистити величезний бюджетний запит Пентагону в розмірі 1,5 трильйона доларів, американські чиновники озвучили свою цифру.

Посадовці США, знайомі з внутрішніми оцінками, припустили, що ціна війни наразі ближча до 50 мільярдів доларів.


Чому такий розрив у ціні

Як пише видання, значна частина розриву в оцінках щодо вартості війни США в Ірані пояснюється боєприпасами, які вже були використані та потребують заміни.

Наприклад, Пентагон втратив 24 дрони MQ-9 Reaper - складні безпілотні літальні апарати, вартість яких може становити 30 мільйонів доларів і більше кожен, - що підкреслює, як швидко зростали фінансові втрати.

У цілому, вища оцінка відображає не лише темпи проведення операцій, а й часто невидимі витрати, пов'язані з втратами, оскільки знищене в бою майно змінює стан рахунків.

Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст у четвер свідчив перед Сенатом, що вартість військового будівництва важко оцінити.


Хто називає іншу суму

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь поставив під сумнів те, що операція коштувала лише 25 мільярдів доларів.

Аналогічний сумнів висловив і сенатор-демократ Кріс Кунс із штату Делавер.

"Я відверто впевнений, що це мало", - сказав він, припустивши, що ця цифра не включає вартість розгортання та утримання сил на театрі військових дій протягом двох місяців та інші витрати.
За матеріалами: РБК-Україна
 

